KPop Demon Hunters war ursprünglich als ein viel gewalttätigerer, erwachsener Film gedacht

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KPop Demon Hunters war einer der größten Hits des Jahres 2025 und einer der jüngsten Triumphe in der westlichen Animation. Eine Fortsetzung ist in Arbeit, und wir sind sicher, dass Netflix und Sony Pictures Animation von dort aus eine große Franchise daraus machen werden.

Der Originalfilm, der alles einleitete, hätte jedoch ganz anders sein können. Im Gespräch mit Deadline erklärte Co-Regisseurin Maggie Kang, dass sie die Idee 2018 erstmals vorstellte, der Film ganz anders war und das ursprüngliche Konzept als "dunkel, erwachsen und sehr gewalttätig" beschrieb.

Als das Projekt Gestalt annahm, sagte Kristine Belson, die Präsidentin von Sony Pictures Animation, dass der Film Franchise-Potenzial haben könnte. Es wurde vorgeschlagen, dass Kang einige wichtige Aspekte des Films ändert, wodurch er mehr zu dem wird, was er heute ist. Ein Teil dieser Änderungen war, einen Co-Regisseur in Chris Appelhans einzubinden, der zwar selbst kein Koreaner war, aber dem Film half, seine kulturelle Identität zu bewahren.

"Er ist mit einer Koreanerin verheiratet, und kulturell gesehen wusste ich, auch wenn er kein Koreaner ist, dass er mit der Kultur sehr vertraut ist." sagte Kang. "Was ich an Chris wirklich respektiert habe, ist, dass er, als er Wish Dragon gemacht hat, der kulturell ein chinesischer Film ist, wusste, dass er dafür nach China musste, also ist er tatsächlich dorthin gezogen und hat dort zwei Jahre mit einem kompletten chinesischen Team gearbeitet. Deshalb hatte ich großen Respekt vor ihm, weil er den Wert dessen kannte."

Hättest du ein gewalttätigeres KPop Demon Hunters sehen wollen?