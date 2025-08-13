KPop Demon Hunters Song Golden erreicht Spitzenplatz in den Billboard Hot 100

HQ

Netflix hat mit seinem Animationsfilm KPop Demon Hunters einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Der Song aus dem Film, Golden, hat es jetzt auf Platz eins der Billboard Hot 100 geschafft.

Viele K-Pop-Tracks haben diese Position bereits erreicht, aber dies ist das erste Mal, dass eine rein weibliche Band dieses Kunststück vollbracht hat. Laut Billboard (via BBC) erreichte der Track allein in der ersten Augustwoche 32 Millionen Streams und festigte damit seine Position als Hit.

Ein weiterer Song von KPop Demon Hunters erreichte Platz 8 der Hot 100. Der Song Your Idol, der von den fiktiven Rivalen der Protagonisten des Films gesungen wird, durchbricht seit der Veröffentlichung des Films die Charts.

Netflix prüft bereits Optionen für Fortsetzungen und sogar ein Live-Action-Remake von KPop Demon Hunters, wobei ein Kinostart geplant ist, der Mitsing-Versionen der Filmtracks enthält.

