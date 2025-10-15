KPop Demon Hunters Schöpfer verwirft Idee einer Live-Action-Adaption

HQ

KPop Demon Hunters ist zweifellos der große Filmhit des Jahres von Netflix, und es sind bereits Fortsetzungen in Planung, da der Streamer seinen jüngsten Erfolg als Franchise betreiben will. Etwas, das auch in den Plänen von Netflix erwähnt wurde, ist eine Live-Action-Adaption.

Maggie Kang, die Co-Regisseurin und Schöpferin von KPop Demon Hunters, ist kein Fan dieses Konzepts. Im Gespräch mit der BBC versuchte sie, eine Live-Action-Adaption zu stoppen, da sie glaubte, dass es schwierig sein würde, zu funktionieren. "Es gibt so viele Elemente des Tons und der Komödie, die sich so gut für Animationen eignen", sagte sie.

"Es ist wirklich schwer, sich diese Charaktere in einer Live-Action-Welt vorzustellen. Es würde sich zu geerdet anfühlen. Also würde es für mich absolut nicht funktionieren." Chris Appelhans, Kangs Co-Regisseur, sagte ebenfalls, dass es schlecht durchdacht war. "Eines der großartigen Dinge an der Animation ist, dass man diese Kompositionen aus unglaublich großartigen Attributen erstellt. Rumi kann diese alberne Komikerin sein, die eine Sekunde später singt, einen Rückwärtssalto macht und dann im freien Fall durch die Luft fliegt", sagte er. "Ich erinnere mich, dass sie viele verschiedene Animes adaptiert haben und oft fühlt es sich einfach ein wenig gestelzt an."

Mit Lilo & Stitch, Der König der Löwen und anderen, die viel Geld an den Kinokassen einspielen, ist es leicht zu verstehen, warum Hollywood so besessen davon ist, animierte Hits in ein anderes Medium zu bringen, aber gleichzeitig ist es immer noch weitgehend respektlos gegenüber Animatoren und der Animation als Ganzes. Live-Action-Adaptionen gehen oft von der Prämisse aus, dem Publikum etwas Realeres, Lebendigeres zu bieten, obwohl es tatsächlich so aussieht, als ob die Macher von KPop Demon Hunters denken, dass die reinste Form des Films diejenige ist, die man sich derzeit auf Netflix ansehen kann.