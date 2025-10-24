KPop Demon Hunters nimmt Brettspiele mit der Monopoly Deal Edition auf

HQ

Kürzlich wurde bestätigt, dass Hasbro und Mattel sich für eine Reihe von KPop Demon Hunters Merchandise für Netflix zusammentun, aber dieser Deal soll im Jahr 2026 größtenteils Realität werden. Dennoch wird es bis dahin Möglichkeiten geben, sich im beliebten Animationsfilmuniversum zu sonnen, da eine Monopoly Deal -Variante enthüllt wurde, die sich auf KPop Demon Hunters konzentriert.

Das Spiel, das ab heute bei Amazon vorbestellt werden kann, soll am 15. Dezember 2025 erscheinen, pünktlich zu den Feiertagen. Dies ist die kleinere und schnellere Version des Brettspiels, bei der die Spieler Gegenstände als einige der ikonischen Charaktere sammeln müssen, um zu gewinnen.

Uns wurde gesagt, dass das Spiel für Kinder ab acht Jahren gemacht ist und dass es Action für Gruppen von 2-5 Personen unterstützt. Die Spiele sollten etwa 15 Minuten dauern und zu den fünf verfügbaren Charakteren gehören Rumi, Mira, Zoey, Jinu und Derpy, von denen jeder eine einzigartige Fähigkeit hat, die er im Spiel einsetzen kann.

Sie können sich noch heute eine Version des Spiels für 13 $ sichern.

