KPop Demon Hunters Merchandise mit Deal zwischen Netflix, Mattel und Hasbro geplant

Netflix ist mit seinen Plänen, die Welt von KPop Demon Hunters zu vermarkten und zu erweitern, weit im Rückstand, wahrscheinlich weil der Streamer nicht damit gerechnet hat, dass der Animationsfilm so explodieren würde, wie er es tat. Es ist jetzt der größte Film der Plattform und auch ein Titan der globalen Musikcharts, und aufgrund dieses immensen Erfolgs ist es an der Zeit, dass Netflix sich mit Hasbro und Mattel zusammentut, um eine Reihe von Merchandise-Artikeln für die IP herzustellen.

Laut Variety heißt es, dass eine Merchandise-Linie auf dem Weg ist, die Spielzeug, Sammlerstücke, Plüschtiere, Spiele und sogar Rollenspielprodukte umfasst. Die Artikel werden im Frühling Anfang 2026 eintreffen, und ja, dies scheint ein so heißes IP-Produkt zu sein, dass sich Konkurrenten und Hasbro als "Co-Master"- Lizenznehmer für das Projekt zusammenschließen.

Es wird erwähnt, dass das Ziel dieser Produktpalette darin bestehen wird , "Fans jeden Alters die Möglichkeit zu geben, die Charaktere, die Musik und die Welt des Films auf neue und unterhaltsame Weise zu genießen".

Es wurde bereits bestätigt, dass auch eine Fortsetzung des Films auf dem Weg ist, was bedeutet, dass dieser Deal zweifellos neue Höhen erreichen wird, wenn es an der Zeit ist, das KPop Demon Hunters -Universum zu erweitern und zu vergrößern.

