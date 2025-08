KPop Demon Hunters ist jetzt einer der größten Netflix-Filme aller Zeiten

HQ

KPop Demon Hunters kam auf Netflix zu einem recht subtilen Debüt an, wobei viele den Film lobten, aber er landete nicht mit der gleichen Fanfare und dem gleichen Aufruhr wie einige andere Projekte, wie Wednesday: Staffel 2 und schließlich zweifellos das Gleiche wie bei Stranger Things: Staffel 5. Aber seit diesem Datum ist der Animationsfilm gewachsen und gewachsen und immer beliebter geworden, so sehr, dass er heute einer der größten Netflix-Filme aller Zeiten ist.

Tatsächlich ist KPop Demon Hunters kürzlich in die Top 10 der Netflix-Charts eingestiegen und hat in der letzten Woche zig Millionen neue Aufrufe erzielt, was es mit 158,8 Millionen Aufrufen auf den vierten Platz in der Allzeit-Rangliste der englischen Filme gebracht hat, was auch dem vierten Platz in der englischen/nicht-englischen Rangliste entspricht.

Dieser Erfolg bedeutet, dass der Film nun auch auf einen Podiumsplatz schießt, denn er ist rund 13 Millionen Aufrufe davon entfernt, Don't Look Up mit 171,4 Millionen Aufrufen zu überholen und rund 14 Millionen Carry-On (172,1 Millionen) auf dem zweiten Platz zu erreichen. Das ist für die immer beliebter werdende animierte Anstrengung sicherlich machbar, was die Frage aufwirft, ob Red Notice bei 230,9 Millionen Aufrufen auf seinem Thron ins Schwitzen kommen sollte.

Hast du KPop Demon Hunters schon gesehen und denkst du, dass es seinen Erfolg wert ist, sowohl auf Netflix als auch in den Musikcharts?