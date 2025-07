KPop Demon Hunters fiktive Musikgruppe steigt in die Billboard Hot 100 Charts ein

HQ

Wenn ihr einen Beweis dafür braucht, dass K-Pop auf der ganzen Welt und nicht nur in Korea eine Sensation ist, braucht ihr nur einen Blick auf die Billboard Hot 100-Charts werfen, die die derzeit beliebtesten Songs in den Vereinigten Staaten dokumentieren.

Im Moment ist in den Charts ein Song einer K-Pop-Band zu hören, der nicht einmal echt ist, denn die Gruppe Huntr/x aus dem Netflix-Animationsfilm KPop Demon Hunters hat sich in die Charts vorgearbeitet und ist bis auf Platz 80 dieser Liste vorgeklettert. Ja, eine fiktive Musikgruppe hat große Stars wie Ed Sheeran übertroffen.

Genauer gesagt ist es der Song der Gruppe Golden, der es geschafft hat und der so hoch platziert ist, wie es die globale Sensation Blackpink jemals geschafft hat. Dies beweist eindeutig, dass K-Pop beliebt ist und auch, dass der Film ein großer Hit und sehenswert ist, was wir in unserer speziellen Rezension bestätigen können.

