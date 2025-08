KPop Demon Hunters ' fiktive Bands dominieren derzeit die Musikcharts

HQ

Als KPop Demon Hunters auf Netflix erschien, berichteten wir über den Erfolg, den die fiktive Band des Films in den realen Musikcharts hatte, die sie zu dieser Zeit in den US Billboard Hot 100 hoch genug klettern ließen, um zu einem der größten Original-Filmsongs aller Zeiten zu werden. Seitdem ist es nur noch gewachsen und immer beliebter geworden.

Zum Zeitpunkt des Schreibens befindet sich Huntr/x auf dem zweiten Platz der Billboard-Rangliste, wobei der Song Golden nur hinter Alex Warrens Ordinary liegt. Dies ist jedoch nicht der einzige Song, den die Band in diesen Charts hat, denn er hat auch den 19. größten Song im Moment mit How It's Done und den 31. größten mit What It Sounds Like.

In Großbritannien ist der Erfolg ähnlich, da Golden tatsächlich die Charts anführt und den ersten Platz hält und vor Justin Bieber, Drake, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Calvin Harris und anderen liegt. Keiner der anderen Songs von Huntr/x schaffte es in die Top 100 Großbritanniens, aber einige andere Bands aus dem Film hatten Auftritte.

In Großbritannien hält Saja Boys, eine weitere fiktive Band aus dem Film, die 10. und 11. Plätze in den Charts für ihre Songs Your Idol und Soda Pop. Hinzu kommt das Lied Takedown von der Band Twice, wobei der Haken hier ist, dass diese Gruppe tatsächlich aus echten Musikern besteht. In den USA waren beide Saja Boys -Songs ebenfalls erfolgreich, auf Platz 12 bzw. 21, wobei Twice 's Takedown Platz 76 erreichte. Darüber hinaus erreichte der Song Free aus dem Film auch Platz 30 in den US-Charts.

Bist du überrascht vom Erfolg dieses Filmalbums?