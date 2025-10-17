KPop Demon Hunters dominiert als Top-Trend-Halloween-Kostüme bei Google

HQ

KPop Demon Hunters ist wirklich zur Hit-Sensation des Jahres 2025 geworden, wobei der Animationsfilm Rekorde auf Netflix bricht und dann in andere Gebiete vordringt und auch ein Hit wird. Es hat Rekorde in den Musikcharts gebrochen, und der nächste Bereich, den es dominieren will, ist die Abteilung für trendige Halloween-Kostüme.

Google hat die beliebtesten Halloween-Kostüme für 2025 enthüllt, und von den 25 in dieser Liste belegen KPop Demon Hunters die ersten fünf Plätze und sechs der ersten zehn Plätze insgesamt.

So wie es aussieht, ist Rumi die angesagteste Kostümidee, aber sie wird von Zoey, Mira, Jinu und Baby Saja in den Top 5 gefolgt. Derpy the Tiger belegt den achten Platz.

Abgesehen von KPop Demon Hunters gehören zu den anderen angesagtesten Kostümen A Minecraft Movie 's Chicken Jockey, a Labubu, Elphaba von Wicked, The Lorax, und weiter unten in der Liste finden wir Pyramid Head und die Nurse von Silent Hill 2, Superman und Supergirl, Toothless the Dragon, Wednesday Addams und ein el classico von Lord Farquaad aus Shrek.

Schauen Sie sich die vollständige Liste hier an und teilen Sie uns unten mit, wie Ihr Halloween-Kostüm im Jahr 2025 aussehen wird.