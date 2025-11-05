KPop Demon Hunters 2 in Produktion, Premiere 2029

HQ

Netflix und Sony bereiten sich darauf vor, die musikalischen Dämonenjäger erneut zu entfesseln. Der Haken? Das wird eine Weile dauern. Denn auch wenn nun bestätigt ist, dass die Produktion von KPop Demon Hunters 2 in vollem Gange ist, wird die Premiere erst in vier Jahren stattfinden – im Jahr 2029, um genau zu sein. Der Grund dafür soll sein, dass es einfach Zeit braucht, einen Animationsfilm zu produzieren, vor allem einen von dem Kaliber, das sie mit KPop Demon Hunters 2 anstreben.

Details über die Handlung, die Synchronsprecher oder die Musik wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Sony und Netflix deuten an, dass der neue Film mehr über die Hintergründe der Mädchen erfahren und (natürlich) das Universum erweitern wird. Fans des ersten Films werden einfach eine kleine Lücke zu füllen haben - einige hoffen, dass sich die Gerüchte über eine mögliche Tour oder ein anderes thematisches Live-Event im Zusammenhang mit KPop Demon Hunters bewahrheiten werden. Ob das Realität wird, bleibt abzuwarten.

Freust du dich schon auf weitere Abenteuer mit den musikalischen Dämonenjägern?