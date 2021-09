Kostenpflichtige DLC-Inhalte von eFootball 2022 werden nach einer Weile ungültig

HQ

Mit eFootball möchte Konami alles verändern, vom Namen bis hin zur Monetarisierung. PES macht Platz für eFootball Saison 2022, die erste Phase der kostenlos spielbaren Fußball-Plattform, die noch diesen Monat auf den Markt kommt. Die Zeit zum Spielen rückt näher und deshalb bieten digitale Online-Stores bereits die ersten kostenpflichtigen Vorbestellungen des Gratis-Spiels an.

Richtig gelesen, ihr könnt eFootball 2022 gegen Bezahlung reservieren, obwohl es sich dabei um ein kostenloses Spiel handelt. Das sogenannte "eFootball 2022 Premium Player Pack" ist ein DLC-Paket für das kostenlose Hauptspiel, das eine Reihe von Elementen enthält, um die Teambildung für die Online-eFootball-Welt zu erleichtern.

Darin enthalten sind In-Game-Münzen und Verträge, um Sportler und prestigeträchtige Botschafter von anderen Vereinen für euren Fußballclub anzuwerben. Im Playstation Store und im Xbox Store zahlt ihr 40 Euro dafür, doch in diesem Fall lohnt es sich ganz besonders, das Kleingedruckte zu lesen. Zum Start des Spiels am 30. September sind die Inhalte nämlich noch gar nicht verfügbar:

Wie es in der Produktbeschreibung heißt: "Zufallsdeals und eFootball-Münzen können erst nach der Aktualisierung, die für Mitte November 2021 geplant ist, abgeholt und genutzt werden." Abgesehen von der virtuellen Premium-Währung gibt es sechs Zufallsdeals, die es euch ermöglichen, je einen von 16 Spielern eines der lizenzierten Vereine bei euch zu verpflichten.

Wichtig ist zudem der Hinweis, dass diese Gegenstände am 30. April 2022 ihre Gültigkeit verlieren. Außerdem warnt Konami davor, dass Spieler, die ihr mit dieser Methode freigeschaltet habt, nur in eFootball Saison 2022 verwendet werden können. Wenn das Spiel in einem Jahr mit Saison 2023 aktualisiert wird, verliert ihr eure gekauften Lizenzen und müsst vermutlich neu beginnen.