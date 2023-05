Kostenloses Sea of Thieves-Set mit Game Pass Ultimate

HQ

Wenn Sie Lust haben, Ihr Schiff, Ihre Angelrute oder Ihren Scharfschützen in Sea of Thieves zu pimpen, ohne dafür zu bezahlen, ist dies jetzt durchaus möglich, ohne sich an Piraterie zu beteiligen. Wie auf Twitter angekündigt, können alle Game Pass Ultimate-Nutzer ab sofort das Obsidian Eye of Reach-Paket beanspruchen.

Diese ist bis zum 24. Juni verfügbar und beinhaltet "Das Obsidianauge der Reichweite, Angelrute und Segel", was wir uns im Bild unten ansehen können. Stellen Sie sicher, dass Sie es sammeln, solange es kostenlos ist, denn Piraterie macht doppelt so viel Spaß, wenn sie mit Stil durchgeführt wird.