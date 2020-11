Kostenloses Next-Gen-Update ermöglicht 32 Personen Weltraumexploration in No Man's Sky

No Man's Sky startete mit großen Visionen, doch ähnlich wie beim sich derzeit noch in Entwicklung befindlichen Langzeitprojekt Star Citizen dauerte es eine ganze Weile, bis das Spiel des britischen Studios Hello Games dem heftigen Hype gerecht wurde. Aus den Fehlern der Vergangenheit haben die Briten ihre Lehren gezogen und deshalb liefern sie vier Jahre nach dem Verkaufsstart noch immer kostenlose Content-Updates nach.

Zum Start der neuen Konsolengeneration sind weitere Neuerungen geplant, wie wir letzte Woche auf Xbox Wire und im Playstation-Blog erfahren haben. Der Chefentwickler Sean Murray erklärte in diesem Zuge, dass No Man's Sky sowohl auf PS5 als auch auf der Xbox Series X in 4K-Auflösung bei 60fps ausgeführt werde. Genau wie das PC-Publikum dürfen sich mutige Astronauten auf Multiplayer-Partys mit bis zu 32 Spielern freuen, die via Crossplay miteinander spielen können. Das Update wird beim Start der neuen Konsolen jeweils verfügbar sein.