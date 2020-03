Kostenloses Goat of Duty unterstützt #StayAtHome-Kampagne

Die meisten Länder, die vom globalen Netzwerk von Gamereactor abgedeckt werden, raten ihren Bürgern derzeit, zu Hause zu bleiben. Der italienische Entwickler 34BigThings und der spanische Publisher Raiser Games haben deshalb gestern beschlossen, den Menschen für diese Phase ihren Multiplayer-Shooter Goat of Duty bereitzustellen. Jeder ist eingeladen, die Steam-Early-Access-Version des Titels innerhalb der nächsten zwei Wochen herunterzuladen und anschließend zu behalten.

"In Spanien und insbesondere in Italien gibt es seit einiger Zeit [Ausgangssperren], um die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen", sagte Ivano Zanchetta, Game Director von Goat of Duty. "Es ist eine bewährte Methode, um den Anstieg neuer Infektionsfälle einzudämmen, da viele Menschen COVID-19 haben und sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. [Dadurch] geben sie es unwissentlich an andere, verletzlichere Menschen weiter. Wenn diese Menschen ein Spiel [brauchen], das sie zu Hause in einer stressigen Zeit entspannt spielen können [...], dann [helfen wir ihnen gerne aus]."

Wenn ihr immer noch nicht glauben könnt, dass es einen Ego-Shooter mit blutrünstigen Ziegen gibt, schaut euch unser Let's-Play-Video an: