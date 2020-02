Kostenloses, dynamisches Thema und schicke Sammlerfigur für The Last of Us: Teil II

Naughty Dog hat The Last of Us: Part II seit vergangenem November nicht weiter erwähnt oder gezeigt, doch da das neue Jahr langsam startet, ist es an der Zeit, uns daran zu erinnern, was sie alles auf Lager haben. Weil sich das Studio ein bisschen mehr Zeit für die Fertigstellung genommen hat, stehen bereits einige fertig produzierte Assets im Werbeschrank von Sony herum, die nun ihren Weg zu den Spielern finden. Zuerst einmal gibt es ein dynamisches Thema, das sich Playstation-4-Nutzer kostenlos herunterladen können. Ellie sitzt in diesem Design an einem Baum gelehnt, die Szene wirkt tagsüber recht friedlich (nachts hingegen rücken ihr mordlustige Menschen mit Fackeln auf die Pelle). Ihr müsst zum Herunterladen den folgenden Code im Playstation Store verwenden: 9DEK-PKNG-N445 (nur begrenzt verfügbar).

Da Videospielentwickler und Hersteller von Gaming-Merchandise in den letzten Jahren ein steigendes Interesse an Sammelfiguren entdeckt haben, ließ Naughty Dog nun weitere Exemplare der Ellie-Statue anfertigen, die im letzten Jahr so ​​populär geworden ist. Das Unternehmen Dark Horse darf die Figuren produzieren, auf der wir Ellie mit einer Machete sehen. Ihr könnt euch unten ein Video davon ansehen, alle weiteren Details findet ihr hinter diesem Link.

Um das Ganze abzurunden, bestätigt Naughty Dog weitere Anspieleindrücke gegen Ende des Monats/Anfang März. Sie werden The Last of Us: Part II auf der PAX East präsentieren, allerdings wissen wir derzeit nicht, ob es sich dabei um Neues Material handelt oder nicht. Frisches Gameplay zu erwarten, scheint uns dennoch eine gute Idee zu sein.

Ungeachtet dessen ist es gut zu hören, dass die Entwickler sehr zuversichtlich sind, den Starttag am 29. Mai einzuhalten. Das Studio schreibt, dass nur noch der letzte Schliff fehle, bevor The Last of Us: Part II fertiggestellt sei und in die Druckpresse wandern kann. Daher solltet ihr spätestens jetzt eure Krankheits- oder Ferientage für Ende Mai einplanen.

Quelle: Playstation-Blog.