Kostenlose Wolkenkratzer-Simulation Lego Tower ab sofort erhältlich

NimbleBit ist ein bekannter Name bei Fans schlichter Aufbausimulationen, die Entwickler haben schließlich das Handyspiel Tiny Tower kreiert. Das Studio arbeitet seit einiger Zeit mit Lego zusammen und hat diese Woche das neue Strategiespiel Lego Tower bekommen, das ab sofort kostenlos auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist.

In diesem Spiel bauen und verwalten die Spieler ihre eigenen Wolkenkratzer, die von den kleinen Miniaturfiguren bevölkert werden. Die Spieler müssen Räume dekorieren, Vorräte sammeln, Restaurants verwalten und vieles mehr, um den Turm am Laufen zu halten. All das könnt ihr euch unten im Trailer genauer ansehen.