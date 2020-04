Kostenlose Testversion von The Division 2 auf PS4, Xbox One und PC verfügbar

Update, 23. April 15:50 Uhr: Wir haben diese Nachricht nachträglich mit einem kleinen Hinweis versehen, um deutlicher herauszustellen auf welchen Plattformen die Aktion verfügbar ist.

Um den Start in Ubisofts Loot-Shooter The Division 2 für neue Spieler zu erleichtern, hat der Publisher eine kostenlos Testversion des Spiels auf Playstation 4, Windows PC und Xbox One verfügbar gemacht. Spieler auf Google Stadia gehen leider leer aus, für sie steht ein solches Angebot nicht zur Verfügung. Damit könnt ihr bis auf Level 8 aufsteigen (oder maximal acht Stunden lang) in das Game reinschnuppern, bevor ihr zum Kaufbildschirm weitergeleitet werdet. Diejenigen, die das vollständige Spiel am Ende der kostenlosen Testversion kaufen, können natürlich all ihre erzielten Fortschritte behalten.

Zusätzlich dazu hat Ubisoft eine Kollaboration zwischen The Division 2 und Rainbow Six: Siege ermöglicht. Wer beide Titel besitzt oder an vorherigen Promotionen teilgenommen hat, erhält im kompetitiven Militär-Shooter eine Uniform mit Kopfschutz und schicker Uhr für die Operatorin Ela. Beide Spiele erhalten zudem einen neuen Waffen-Skin.