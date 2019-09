Kostenlose Switch-Demo für Ori and the Blind Forest nun erhältlich

Ori and the Blind Forest ist ein ausgezeichnetes Spiel für den PC, wunderbar für die Konsolen und seit kurzem auch auf der Nintendo Switch in Form der Ori and the Blind Forest: Definitive Edition verfügbar. Falls ihr noch keinen Blick auf das Spiel geworfen habt, solltet ihr dies schleunigst nachholen.

Überzeugt euch einfach selbst, denn seit gestern könnt ihr euch kostenlos eine Demo des Spiels im Nintendo eShop herunterladen. Wir wissen nicht welchen Teil des Spiels die Demo beinhaltet, doch höchstwahrscheinlich werdet ihr eine begrenzte Zeit haben, um euch das gesamte Spiel anzuschauen.

Habt ihr bereits die Switch-Version des Spiels, oder werdet ihr einen Blick auf die kostenlose Demo werfen?