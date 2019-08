Kostenlose Erweiterung bringt dunkle Relike zu Sea of Thieves

Man kann Sea of Thieves einiges vorwerfen, aber Rare arbeitet auch nach dem Launch unermüdlich an ihrer Vision und setzt Feedback von den Fans kompetent um. Was man dem Studio ebenfalls anrechnen muss, ist der Preis für all diese Mühe - sämtliche bislang erschienenen Updates sind nämlich kostenloser Natur. Das gilt auch für die brandneue Erweiterung "Dark Relics", die ab sofort sowohl für den PC als auch auf der Xbox One erhältlich ist.

Eines der Highlights des jüngsten Updates ist ein Ruderboot, das mit einer Harpune ausgestattet ist. Damit könnt ihr euch an fremde Schiffe hängen und anschließend zum Entern ansetzen. Beim Kampf scheint sich ebenfalls etwas getan zu haben, offenbar ist das Säbeln und Schießen wohl reaktionsschneller und präziser (meint zumindest der Entwickler). Es gibt auch eine neue verheißungsvolle Schatztruhe, die wirklich wertvoll ist - nur leider macht sie euch für alle anderen Schiffe auf sichtbar, was natürlich Piraten-Halunken anlockt.

Das eigentliche Thema des Updates kommt beim Orden der Seelen zum Tragen, die haben nämlich einen neuen Missionstypen am Start. Für die Sekte müssen wir dunkle Relikte beschaffen, allerdings bewirken die "schreckliche Dinge", wenn wir sie an Bord bringen wollen. Der neueste Trailer gibt euch einen Vorgeschmack darauf, die aktuellen Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Übrigens wird Sea of Thieves laut Microsoft von nun an regelmäßiger mit solchen Updates ausgestattet werden. In ihrer Pressemitteilung spricht der Publisher davon, dass Rare "jeden zweiten Mittwoch im neuen Monat" ein solches Content-Update veröffentlichen wird - die variieren dann aber natürlich in Umfang und Größe. Das klingt nach einem ganz schönen Unterfangen, wenn ihr uns fragt.