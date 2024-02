Kostenlose Dune-Erweiterung für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht

HQ

Wir sind es gewohnt, in Microsoft Flight Simulator um die Erde zu fliegen und alle Arten von schönen Ausblicken zu genießen. Doch zum ersten Mal überhaupt ist es nun an der Zeit, unseren Heimatplaneten zu verlassen und in den Weltraum zu reisen. Dank einer Zusammenarbeit zwischen Warner Bros. und Xbox können wir nun den Planeten Arrakis - bekannt aus dem Dune-Universum - besuchen, um eine ganz andere Art des Fliegens zu erleben.

Hier können wir den ikonischen Royal Atreides Ornithopter fliegen, den wir im ersten Film zu sehen bekamen. Diese kostenlose Erweiterung bietet ein Tutorial, aber auch Zeitrennen und eine Rettungsmission:

"Der Royal Atreides Ornithopter ist eine spezielle Ultra-Performance-Variante des Flugzeugs, die für ihre blitzschnelle Beschleunigung, ihre rasanten Geschwindigkeiten und ihre präzise Manövrierfähigkeit bekannt ist, wenn sie unter der Kontrolle von Piloten steht, die in ihrer Bedienung erfahren sind - und die die Stärke haben, die harten Extreme von Dune zu überleben.

Sobald die Simmer die Grundlagen gemeistert haben, können sie sich an die sechs Aktivitäten des Pakets wagen: fünfmalige Prüfungen und eine waghalsige Rettungsmission, bei der Flieger ihren Fluglehrer retten müssen, bevor ein gewaltiger Sandsturm ihn verschlingt."

Wenn ihr Microsoft Flight Simulator besitzt (oder den Game Pass abonniert habt), solltet ihr unbedingt diese kostenlose Erweiterung herunterladen und Arrakis ausprobieren, bevor Dune: Part Two am 28. Februar Premiere feiert.