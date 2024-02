Kostenlose Demo von Mario vs Donkey Kong jetzt zum Download für Nintendo Switch verfügbar

HQ

Nintendo hat gerade eine Demo im eShop veröffentlicht, um den kommenden Mario vs. Donkey Kong auszuprobieren, den überarbeiteten Game Boy Advance-Klassiker, der am 16. Februar erscheinen soll. In der kostenlosen Demo kannst du vier Level der ersten Welt des Spiels durchspielen, während du Rätsel und Herausforderungen löst und dich auf die Suche nach Schlüsseln begibst, um die Minimarios zu retten und Donkey Kongs Pläne zu vereiteln.

In der Demo kannst du auch die lokale Koop-Option des Spiels ausprobieren, indem du die Joy-Con an einen Freund ausliehst und dich als Mario und Toad zusammenschließt.

Wir arbeiten bereits an der Mario vs. Donkey Kong Rezension, aber falls Sie sich einen Vorsprung verschaffen möchten, können wir Ihnen bereits ein paar Dinge darüber erzählen, was in unserer Vorschau kommen wird.