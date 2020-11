Kostenlose Demo für F1 2020 auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar

You're watching Werben

Nachdem das Spiel im Sommer die Herzen aller Rennspiel- und F1-Fans gewonnen hat, auch unsere (genaueres könnt ihr in unserer Kritik lesen), haben Spieler, die bisher noch nicht in den Genuss gekommen sind nun die Möglichkeit, F1 2020 auf der Xbox One und Playstation 4 auszutesten. Eine kostenlose Demo machts möglich. Genauer gesagt können wir uns in der Demo-Version den Mein-Team-Modus und den Split-Screen-Modus anschauen.

In dem Mein-Team-Modus können Spieler ihr eigenes Team aufstellen, indem sie den Formula 2-Teamkollegen ihrer Wahl auswählen und sich gemeinsam mit diesen in das erste Rennwochenende in Australien stürzen. Der Split-Screen-Modus steht auch für den Red Bull Ring in Österreich zur Verfügung. Wer sich nach dem Anspielen der Demo dazu entscheidet das Spiel zu kaufen, kann seine Fortschritte aus der Demo gleich in das vollständige Spiel übernehmen. Dadurch wird der Zugang zu Modi wie Karriere, Zeitfahren, wöchentliche Events, Classic Car-Herausforderungen und den Online-Multiplayer freigeschaltet.

Die F1 2020 Demo-Version ist ab sofort auf der Xbox One und Playstation 4 verfügbar. Das vollständige Spiel ist auch auf dem PC und Google Stadia erhältlich. Werdet ihr in das Spiel hereinschauen?