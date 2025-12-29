Kosovos Premierminister Albin Kurti gewinnt Neuwahlen und beendet politische Pattsituation

HQ

Der kosovarische Premierminister Albin Kurti hat gerade einen entscheidenden Sieg bei der Neuwahl am Sonntag errungen, womit ein monatelanger politischer Patt beendet und sein Regierungsmandat gestärkt wurde. Seine Selbstbestimmungspartei gewann etwas mehr als 49 % der Stimmen, was ausreichte, um mit kleineren Koalitionspartnern eine Mehrheit zu bilden.

Die Blockade hatte das Parlament für den Großteil des Jahres 2025 gelähmt und etwa 1 Milliarde Euro an internationaler Finanzierung verzögert. Kurti plant nun, inländische Reformen voranzutreiben, darunter den Ausbau der Wohlfahrt und höhere Löhne im öffentlichen Sektor, sowie die EU-Ambitionen Kosovos voranzutreiben.

Es bestehen weiterhin Herausforderungen, darunter angespannte Beziehungen zu Serbien, schwache Gesundheits- und Bildungssysteme sowie anhaltende Folgen der 2023 verhängten EU-Sanktionen. Die EU hat seitdem versucht, diese Maßnahmen aufzuheben und so den Druck auf Kurtis Regierung zu verringern.