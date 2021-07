Kosmetische DLCs sollen The Witcher 3: Wild Hunt näher an Netflix-Serie rücken

CD Projekt Red veranstaltete am vergangenen Wochenende eine zweitägige Livestream-Präsentation, um auf die fortlaufende Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter Netflix zu hinzuweisen. Auf dem Online-Event Witchercon wurde noch einmal an die ausstehenden Konsolenversionen von The Witcher 3: Wild Hunt für Xbox Series und Playstation 5 verwiesen, die bereits angekündigt waren.

Abgesehen davon, dass sich diese Editionen wohl bereits in Entwicklung befinden, gab es vonseiten der Entwickler keine neuen Informationen für die Spieler. Das Studio erinnerte lediglich daran, dass entsprechende Upgrades für Besitzer des Spiels auf Xbox One, Playstation 4 und PC ohne zusätzliche Kosten erhältlich sein werden, sofern sie ihre (Konsolen-)Hardware aufrüsten.

Spannend könnte in diesem Zusammenhang vielleicht sein, dass eines der besten Rollenspiele des Jahres 2015 noch in diesem Jahr kosmetische DLC-Inhalte bekommen wird. CD Projekt Red möchte Geralt von Riva näher an das Erscheinungsbild von Henry Cavill aus der Netflix-Serie heranbringen und plant entsprechende Anpassungsoptionen. Diese und weitere Inhalte seien, so heißt es zumindest in der offiziellen Pressemitteilung, für alle Plattformen des Spiels vorgesehen.