Korrektur: Nur die Current-Gen-Versionen von Battlefield 2042 gewähren Zugang zu alten Spielen

Korrektur, 06. Oktober 2021, 10:54 Uhr:

Zuvor haben wir berichtet, dass Electronic Arts PS4- und Xbox-One-Spielern Zugang zu den PS5- und Xbox-Series-Versionen von Battlefield 2042 gewähren wird, doch das ist nicht wahr. Wer sich das Spiel digital zum Preis von 70 Euro kauft, wird nicht in der Lage sein, den futuristischen Shooter in seiner optimierten Current-Gen-Form zu spielen. Stattdessen hat EA den 10 Euro teureren PS5- und Xbox-Series-Versionen Zugang zu den technisch schwächeren PS4-/Xbox-Series-Spielen hinzugefügt.

Diese Entwicklung dient also in erster Linie doch nur dazu, die bereits sehr teuren Editionen des Spiels für diejenigen Spieler, die mit dem Gedanken spielen, in absehbarer Zeit auf moderne Konsolen-Hardware aufzurüsten, attraktiver zu gestalten. Dieser Fehler hätte uns nicht unterlaufen dürfen, deshalb entschuldigen wir uns bei euch für die fälschliche Kommunikation.

Quelle: EA.