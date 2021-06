Korrektur: Dolby unterstützt Xbox Series mit verbesserten Bild- und Tontechnologien

You're watching Werben

Update, 02. Juni 2021, 12:12 Uhr:

Ein Unternehmenssprecher von Microsoft kontaktierte uns heute Morgen, um uns auf einen Fehler hinzuweisen, den das Unternehmen zu verantworten hat. Microsoft Frankreich habe "ungenaue Informationen" bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Dolby und Microsoft veröffentlicht, heißt es in der Richtigstellung:

"Ein Blog-Beitrag wurde fälschlicherweise von einem lokalen Xbox-Team veröffentlicht, der ungenaue Informationen zur Exklusivität von Dolby Atmos und Dolby Vision auf Xbox Series X|S enthielt. Es gibt keine Exklusivitätsvereinbarung für beide Technologien auf Xbox-[Konsolen]. Wir sind stolz darauf, mit Dolby zusammenzuarbeiten, um Xbox-Spielern Dolby Atmos und Dolby Vision anzubieten [...]. Wir werden in Kürze mehr zur allgemeinen Verfügbarkeit von Dolby Vision auf Xbox Series X|S zu berichten haben."

Ursprüngliche Meldung:

Große Titel, wie Gears 5, Cyberpunk 2077 oder Call of Duty: Warzone, nutzen auf der Xbox Series die Soundtechnologie Dolby Atmos, um räumlichen Klang besser darzustellen. Dolby Vision knüpft nicht an den Raumklang an, sondern greift HDR-Technologien auf dem Bildschirm auf, indem es die Lichtstimmung während des Spielens dynamisch nachbearbeitet. Ähnliche Technologien kommen bereits seit Jahren in modernen Fernsehgeräten zum Einsatz, die neuen Xbox-Konsolen nutzen aber ebenfalls eine abgespeckte Version dieser Features.

Microsoft Frankreich meldet nun, dass Dolby Atmos und Dolby Vision zwei Jahre lang exklusiv auf den Xbox-Konsolen verfügbar sein werden. Das bedeutet wiederum, dass die Technologien frühestens ab 2023 auf der PS5 verfügbar sind - sofern das überhaupt geplant ist. Wichtig ist zu wissen, dass euer Bildschirm Dolby Vision unterstützen muss, damit ihr irgendeinen Unterschied im Bild bemerkt. Die Nachbearbeitung ist zudem Lag-anfällig und verträgt sich bislang nicht mit hohen Bildraten.