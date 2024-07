koROBO, der geistige Nachfolger des Gamecube-Klassikers Chibi-Robo, kündigt den Start seines Kickstarters an

Kickstarter ist seit langem eine ideale Plattform für Studios, um Projekte auf den Weg zu bringen, die Publisher entweder aufgrund von Risiken oder weil sie ihre Rentabilität nicht sehen, verworfen haben. Das ist der Zeitpunkt, an dem Fans und Crowdfunding ins Spiel kommen, und dank dessen wurden Studios in schwierigen Zeiten gerettet, wie es bei Obsidian mit Pillars of Eternity der Fall war. Jetzt sind die ehemaligen Entwickler von Skip Ltd, dem Studio, das uns den großartigen Chibi-Robo auf dem Gamecube beschert hat, an der Reihe, ein Comeback zu feiern.

Tiny Wonder Studio, das neue Team, das sich aus vielen dieser Veteranen zusammensetzt, hat den Start einer Kampagne auf der Crowdfundind-Plattform angekündigt, um koROBO zu entwickeln, einen spirituellen Nachfolger von Chibi-Robo, der "ein 3D-Action-Abenteuer-Plattformer sein wird, am 22. Juli.

Laut der BitSummit-Veranstaltung, die in Kyoto stattfindet (danke, VGC), erfahren wir, dass koROBO ein gemütliches Spiel sein wird, in dem die Spieler "der Familie helfen, Aufgaben im Haushalt erledigen, die vielen Bewohner des Wohnhauses treffen und Tom und diejenigen, die er liebt, vor einem mysteriösen Feind verteidigen... die durch die Raumzeit reisen können", so das Studio.

Wenn sie genug Geld bekommen, versprechen sie auch, das koROBO -Abenteuer auf Konsolen zu bringen, also behalte ihre Kickstarter-Seite im Auge, wenn du das Projekt unterstützen möchtest.