Korallenschätze erwarten euch unter dem Meeresspiegel von Sea of Thieves: Saison 4

Letzte Woche hat Rare den ersten Teaser-Trailer zur kommenden, vierten Content-Staffel von Sea of Thieves veröffentlicht und deutlich gemacht, dass wir diesmal Abenteuer unter Wasser erleben werden. Alle vorherigen Updates am Spiel haben größtenteils an der Oberfläche stattgefunden, deshalb ist der Richtungswechsel eine angenehme Abwechslung.

Noch vor der Veröffentlichung der vierten Saison von Sea of Thieves am 23. September erhalten die Spieler in einem neuen Trailer einen ausführlicheren Blick auf die unmittelbaren Veränderungen. Deshalb wissen wir nun, dass eifrige Piraten die Schreine der Sirenen plündern werden, in denen jede Menge Beute versteckt liegt. Leider müsst ihr diese Tempel unter der Wasseroberfläche ausfindig machen und jeder dieser Orte weist verschiedene Herausforderungen auf, das können Kämpfe oder Rätsel sein.

Wenn ihr Erfolg habt, dann erhaltet ihr wertvolle Korallenbeute und möglicherweise auch teure Erfahrungstränke. Außerdem warten in Saison 4 in den Shops neue Segel und kosmetische Items auf euch. Einige Dinge lassen sich auch ohne Mikrotransaktionen kaufen.