Kopf-an-Kopf-Rennen: Lecks

Das Thema Leaks ist immer sehr brisant, wenn es um die Spieleindustrie geht. Auf der einen Seite ziehen es einige Fans vor, Publisher und Entwickler ihre bevorstehenden Projekte ankündigen zu lassen, wenn sie dazu bereit sind, aber auf der anderen Seite ist es angesichts der jahrelangen Entwicklung von Spielen schwierig und nicht immer verbraucherfreundlich, den Spielern erst kurz vor der Veröffentlichung von einem Spiel zu erzählen. Da es überall widersprüchliche Meinungen gibt, haben sich Alex und Ben wieder einmal die Köpfe gestoßen, um ihre Gedanken über die Welt der Leaks zu teilen.

Leckagen sind von Vorteil - Ben

Die Spieleindustrie ist im Vergleich zum breiteren Unterhaltungsbereich seltsam. Filme, Fernsehen, Musik, Bücher, keines dieser Dinge wird über Nacht geschrieben oder geschaffen, aber gleichzeitig (es sei denn, Sie sind George R.R. Martin) dauert es normalerweise keine 5+ Jahre, um sie zu schaffen. Viele Spiele, insbesondere AAA-Titel mit großem Budget, tun dies.

Gerade aus diesem Grund sind Leaks für die Spieleindustrie immer noch eine Notwendigkeit. Publisher erzählen Ihnen nicht oft, welche Spiele sie in der Pipeline haben, und aus diesem Grund gibt es immer ein gewisses Maß an Unsicherheit darüber, worauf wir uns als Verbraucher freuen können und sollten. Es gäbe Aufruhr, wenn die großen Film- und Fernsehproduktionsfirmen Medien und Fans nicht rechtzeitig über die Projekte informieren würden, an denen sie arbeiten, aber im Spielebereich ist dies die Norm.

Lassen Sie mich nur etwas ganz klar sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Leak, der enthüllt, dass Rockstar an Grand Theft Auto VI arbeitet (weil wir alle wissen, dass Take-Two nichts Offizielles über dieses Spiel sagen wird, bis es bereit ist, tatsächlich zu debütieren), und dem eines selbsternannten Insiders, der geheime und oft unbestätigte Informationen über ein Projekt teilt, das sich kaum in der Vorproduktionsphase befindet. Wie die Welt des Sportjournalismus ist auch die Spielewelt voll von diesen "Insidern", die behaupten, einen Einblick in die Branche zu haben, und dennoch oft eine Erfolgsquote bei bestätigten Informationen haben, die zu wünschen übrig lässt.

Aber ohne diese Art von Gerüchten und Berichten wäre der Spielebereich eine sehr unternehmens- und PR-zentrierte Branche, der man folgen kann. Die Verleger würden Ihnen nur genau sagen, was Sie über ihre kommenden Werke wissen sollen. Wir hätten wahrscheinlich nur sehr wenig Ahnung von den Monetarisierungsplänen, den Veröffentlichungsfenstern, dem Stil und dem Konzept der Spiele. Und das erstreckt sich sogar auf den Hardware-Bereich, da wir nie wirklich wissen, was im Bereich der PC-Komponenten- und Konsolenentwicklung passiert, bis offizielle Informationen enthüllt werden, und für mich ist das einfach entsetzlich.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Nintendo an einem neuen Switch-Modell arbeitet, und dennoch gibt es noch keine offiziellen Informationen darüber. Ohne Leaks würden wir uns alle immer noch endlos über die veralteten Komponenten beschweren, aus denen die aktuelle Version der Plattform besteht, und Nintendo anflehen, endlich ein aktualisiertes System der neuen Generation zu veröffentlichen.

Bis es Regulierungen gibt oder die Spieleindustrie plötzlich transparenter wird, müssen Leaks weitergehen und präsent sein. Wenn nicht, werden wir einfach weiter zu einer Welt im Stil des Kalten Krieges tendieren, in der Geheimnisse und falsche Informationen die Branche zum Laufen bringen, während die Verbraucher im Dunkeln gelassen werden und darum betteln, mit kleinen Details über bevorstehende Projekte gefüttert zu werden.

Lecks sind schädlich - Alex

Gibt es etwas Schlimmeres, als Vorfreude auf einen Film, eine Fernsehsendung oder ein Spiel aufzubauen und dann wichtige Details zu verraten, bevor Sie die Chance haben, sie selbst zu erleben? Nun, offensichtlich gibt es Dinge, die schlimmer sind als Spoiler. Hungersnot, Mord, das ist viel schlimmer, aber ein Spoiler ist immer noch eine schreckliche Sache. Im Zeitalter der modernen Medien ist es so schwer, etwas einfach zu erleben, ohne es vorher zu wissen. Leaks erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit, dass etwas verdorben wird, und können die Chancen eines Spiels, das von den Entwicklern beabsichtigte Erlebnis zu bieten, vollständig ruinieren. Dies geschieht nicht die ganze Zeit, und bei einigen Gelegenheiten tragen durchgesickerte Details dazu bei, einen Hype aufzubauen, aber das Überraschungsmoment kann auf wirklich entmutigende Weise verloren gehen.

Zwei große und aktuelle Beispiele, die mir in den Sinn kommen, sind Grand Theft Auto VI und The Last of Us: Part II. Beide hatten wesentliche Aspekte ihrer Erfahrung online durchgesickert. Bei ersterem sahen wir frühe Gameplay-Clips und Screenshots, lange bevor Rockstar bereit war, sie zu zeigen, und bei letzterem wurde der Welt der größte Story-Beat des Spiels gezeigt. Die Leaks von Grand Theft Auto VI waren in gewisser Weise nicht das Schlimmste, was passieren konnte, da sie uns zumindest wissen ließen, dass sich das Spiel in der Entwicklung befand. Es verzerrte jedoch die Vorstellung davon, wie das Spiel aussehen würde, für die meisten Leute, die die Leaks sahen. Diejenigen, die dieses frühe Filmmaterial gesehen haben, dachten, dass das Spiel bei der Veröffentlichung so aussehen würde, was eindeutig falsch ist, aber einige nicht davon abgehalten hat, das Spiel bereits zu verprügeln, bevor wir etwas Richtiges davon gesehen haben.

The Last of Us: Part II hatte, wie ich bereits erwähnt habe, einen etwas anderen Leak, der zeigte, dass Joel es in der Fortsetzung nicht weit bringen würde. Dies versetzte die Fans in Rage, bevor sie die Storytelling-Beats in The Last of Us: Part II tatsächlich erleben konnten, um zu sehen, ob die Entscheidung in Naughty Dogs Vision der Erzählung Sinn machte. Leaks haben in beiden Fällen den Spielern einen frühen, aber unehrlichen Einblick in das Aussehen eines Spiels ermöglicht, und so schnell die Spieler auch voreilige Schlüsse ziehen, dies hat zu extremen Gegenreaktionen geführt, die auf Inhalten basieren, die nicht wirklich endgültig sind. Die Gaming-Sphäre ist bereits toxisch genug, und durch Lecks und andere Informationen, die vor der offiziellen Enthüllung gesammelt wurden, darf diese Toxizität nur noch verstärkt werden. Es ist auch aus Entwicklersicht, da Sie jahrelang an einem großartigen Projekt wie Grand Theft Auto VI gearbeitet haben und auf den perfekten Moment gewartet haben, in dem Sie Ihre Bemühungen zeigen können, nur um in diesem Moment von einem 17-Jährigen auf einem Laptop ruiniert zu werden. Jeder, der über einen längeren Zeitraum hart an etwas gearbeitet hat, kann das nachvollziehen. Es ist, als würde ein halb geschriebenes Buch veröffentlicht oder ein Gemälde gezeigt, wenn ein gutes Stück der Leinwand leer ist. Es quantifiziert nicht die potenzielle Errungenschaft eines Spiels, während es den Leuten erlaubt, sich darauf zu stürzen, da sie sich weigern, den Unterschied zwischen einem Leak und einer offiziellen Enthüllung zu verstehen.

Größere Lecks wie dieser sind selten, aber wenn sie passieren, zeigt es, dass wir vielleicht besser dran wären, wenn wir die Dinge einfach so erleben könnten, wie sie sein sollten. Wenn Sie nach Leaks suchen, um sich vor dem Kauf einen ersten Eindruck von einem Spiel zu verschaffen, warum warten Sie nicht einfach, bis offizielles Material gezeigt wird? Dies gilt nicht dafür, wann Veranstaltungsdetails und dergleichen durchgesickert sind, da diese frühen Enthüllungen oft keinen so großen Einfluss auf die Branche als Ganzes haben. Kurz gesagt, Leaks verderben nicht nur Inhalte für die Menschen, sondern ermöglichen auch viele fehlerhafte und falsche Erwartungen, bevor etwas Offizielles in seinem richtigen Format enthüllt wird.