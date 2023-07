Kopf-an-Kopf: Netflix's The Witcher

HQ

Die neueste Staffel der Netflix-Adaption The Witcher ist da, oder besser gesagt, sie hat begonnen, da wir bis Ende Juli warten müssen, um zu sehen, wie Staffel 3 endet. Aber da die Show wieder auf dem Streamer zu sehen ist, hatten wir bei Gamereactor UK einige unterschiedliche Meinungen über die Serie als Ganzes und haben uns daher entschieden, als Teil des ersten Teils unserer neuen debattenartigen Artikelserie Head-to-Head zusammenzustoßen und aufeinander zu treffen.

Zum Auftakt werden Ben Lyons und Alex Hopley ihre Meinung zur Show äußern und Gründe für und gegen diese Live-Action-Version von Andrzej Sapkowskis Fantasiewelt angeben.

HQ

Ben - Für:

Ich möchte an dieser Stelle ganz grundsätzlich klarstellen: Ich bin kein Sympathisant von Netflix oder TV-Produzenten. Aber abgesehen davon waren einige der Gegenreaktionen, die diese Show erhalten hat, viel zu extrem. The Witcher-Serie ist keine fantastische Serie, aber viele Live-Action-Produktionen von Netflix sind es auch nicht. Tatsächlich gibt es viele Live-Action-Fantasy-Serien, die auch nicht großartig sind, sei es Wheel of Time oder The Lord of the Rings: The Rings of Power. The Witcher ist keine Ausnahme, und doch lassen die Gegenreaktion, die diese Serie erhält, und der Hass, der auf Showrunnerin Lauren S. Hissrich gerichtet wird, den Anschein erwecken, dass dies eine Art Unregelmäßigkeit ist.

Werbung:

Engagierte Fans wählen absolut jeden Teil dieser Show aus. Es sei denn, es handelt sich um Henry Cavills Darstellung von Geralt of Rivia, für einen Witcher-Fan ist es nicht auf dem neuesten Stand, und ehrlich gesagt ist das unglaublich kindisch, wenn Sie mich fragen. Das Drehbuch für die Serie ist nicht ausgezeichnet, und einige der Netflix-ähnlichen Freiheiten, die sie sich nehmen, verursachen mehr Probleme als Vorteile, aber die Darsteller sind im Allgemeinen ziemlich gut darin, ihre Charaktere zum Leben zu erwecken, und die Kostüme, das Bühnenbild, die Kampfszenen und die visuellen Effekte sind alle sehr gut. Viele Leute arbeiten sehr hart, um uns dieses Projekt zu geben. Es ist keine Spitzenqualität Game of Thrones wohlgemerkt - aber andererseits ist es nichts, nicht einmal Game of Thrones könnte dieses Qualitätsniveau halten.

Aber im Gegensatz zu George R.R. Martins Fantasy-Serie denke ich, dass die Showrunner von The Witcher damit beauftragt wurden, ein Kunststück zu vollbringen, das deutlich schwieriger ist, als es den Anschein hat. Die Bücher sind kürzer, voller Details und nicht so geschrieben, dass sie sich leicht in ein Fernsehformat übersetzen lassen. Tatsächlich wäre The Witcher als Filmreihe besser aufgehoben, aber die Leute ziehen das Fernsehen dem Film vor, also hatte es keine andere Wahl, als Ersteres zu werden. Um aus jedem Buch eine anständige TV-Staffel zu machen, müssen die Showrunner und Autoren daher zusätzliche Dinge hinzufügen, alles ohne die Hilfe des Autors Sapkowski, Handlungsstränge, die Witcher-Fans nicht mögen. Aber die Alternative ist eine Staffel mit drei Folgen, die für Netflix finanziell nicht tragbar wäre. Es ist eine No-Win-Situation.

Es half sich nichts, dass es mit der Adaption von The Last Wish, dem ersten von zwei Kurzgeschichtenbüchern, begann. In meinen Augen ist dies ein schrecklicher Ort, um eine Fernsehserie zu starten, weil es verwirrend ist und keine großartige Handlung oder Charakterentwicklung fördert. Andererseits stützt sich Time of Contempt (das erste Buch der Hauptreihe) auf Informationen aus diesen Kurzgeschichten, so dass sie irgendwann in Angriff genommen werden müssen. Trotzdem glaube ich nicht, dass The Witcher Bücher selbst überhaupt leicht zu adaptieren sind, und was wir bisher von Netflix haben, beweist das.

Werbung:

The Witcher könnte ohne Zweifel besser sein. Aber es könnte auch viel, viel schlimmer sein. Witcher-Fans werden es so aussehen lassen, als wäre dies eine der schlechtesten Adaptionen aller Zeiten, aber ich könnte sie auf eine ganze Liste von Adaptionen hinweisen, die einfach grundlegend schlecht sind (zur Hölle, nehmen Sie Eragon als Beispiel), etwas, das diese Serie nicht ist. Ich denke wirklich, dass sich die Leute einen Moment Zeit nehmen müssen, um darüber nachzudenken, was sie damit haben, dass Netflix eine Chance auf diese Big-Budget-Show eingeht, denn wenn der Hass weiter fließt, wird sie abgesetzt und wir werden The Witcher für eine beträchtliche Zeit nicht mehr im Fernseh- oder Filmformat sehen. Für mich klingt das nach einer miserablen Welt, in der man leben kann.

Alex - Dagegen:

Obwohl ich in dem Punkt zustimme, dass die Netflix Witcher-Serie nicht das Schlechteste ist, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, und sie zu diesem Zeitpunkt als echte Adaption zu beurteilen, ist ziemlich nutzlos, da ich älter und mürrischer werde, beginne ich festzustellen, dass ich einen ernsthaften Groll hegen kann. Einer dieser großen Groll richtet sich gegen die Netflix-Version von The Witcher, da sie eine allmächtige Gelegenheit zum Erfolg vertan hat. Wenn überhaupt, auch wenn es nicht lächerlich schlecht ist, macht das das, was es ist, noch schlimmer, da es zu diesem Zeitpunkt zu langweiligem, bedeutungslosem Geschwätz geworden ist, etwas, das in den Kalender von Netflix passt, wenn es sein sollte, und sehr gut die Show hätte sein können, die man sich ansehen sollte.

Es geht mir nicht darum, eine Serie für ihre Besetzungswahl, die Sexualität ihrer Charaktere oder irgendetwas in der Art zu kritisieren. Wenn du jemanden suchst, der darüber schimpft, dann hol dir ein Leben. Stattdessen hat The Witcher auf Netflix viele andere, echte Probleme, und die meisten davon existieren innerhalb des Schreibens. Aus dem Kostümdesign (abgesehen von dem Blazer, den Geralt in S3 Episode 5 trägt), den Monstern und den großen, weitläufigen Sets geht hervor, dass die Millionen von Dollar zumindest teilweise gut angelegt sind. Wo sich The Witcher jedoch in 99% der Fälle selbst im Stich lässt, ist beim Schreiben. Die Dialoge, die den Charakteren gegeben werden, sind voller Modernismen, die einen aus der Idee herausziehen, dass diese Welt real ist, gelebt wird und wichtig ist. Darüber hinaus wirkt die Art und Weise, wie die Themen Magie, die Mächte der Welt und mehr in Gespräche eingebunden werden, einfach unbeholfen und faul. Es fühlt sich an, als ob diese Drehbücher nicht Korrektur gelesen werden, und die Charaktere und die Serie im Allgemeinen fühlen sich dadurch dümmer an. Es wird schwer, sie zu ignorieren, da der Dialog eine der wichtigsten, wenn auch oft unbemerkten Möglichkeiten ist, in die Medien einzutauchen, die wir konsumieren. Wenn es klobig rüberkommt, fangen die Ohren an zu brennen und man merkt, dass etwas nicht stimmt.

Die Handlung leidet ähnlich, da wir manchmal von Wassertreten zu einem halsbrecherischen Tempo übergehen, weil es scheint, dass sich die Autoren mehr darum kümmern, bestimmte Momente zu treffen als alles andere. Bei The Witcher geht es nicht um das Ziel, sondern um den Weg, den du zurücklegst, um dorthin zu gelangen. Deshalb erfahren wir in den ersten beiden Büchern nur mehr über unsere Darsteller, während sie durch die Welt streifen. Das mag zugegebenermaßen die Adaption der Serie erschweren, aber zu sagen, dass sie nicht für das Fernsehen geeignet sind, trifft meiner Meinung nach nicht ganz ins Schwarze. Vielmehr würde ich argumentieren, dass es nicht für das Fernsehprogramm von Netflix geeignet ist, das sich weigert, selbst mit seinen besten Konzepten etwas Mutiges zu tun. Wir müssen eine Stunde Zeit einbauen, was oft dazu führt, dass dumme Nebenhandlungen eine ansonsten dichte und konsistente Geschichte infizieren. Niemand hat jemals verlangt, dass die Adaption perfekt ist. Ich habe mich oft erschaudert, als ich bestimmte Teile der Bücher gelesen habe, besonders die, in denen Geralt nur mit jemandem schläft, der dumm genug ist, ihn zu sehen, aber anstatt das Fett abzuschneiden, um uns ein schlankes, reibungsloses Erlebnis zu bieten, hat Netflix uns Foie Gras in TV-Form gegeben und Inhalte in ihrer ekelhaftesten, modernsten Form produziert. und nicht eine Geschichte, an die es sich zu erinnern lohnt. Charaktere bleiben unmotiviert und uninteressant, Handlungsstränge werden aufgegriffen und uns aufgezwungen, noch bevor sie reif sind, und mit jeder neuen Staffel werden unnötige Fäden gezupft, in der Hoffnung, uns vom hohlen Ganzen abzulenken.

Für mich wird The Witcher immer schwach sein, und es hätte besser sein können. Es gibt andere, schlimmere Anpassungen, aber was an der Sache löst nichts, sondern lenkt nur ein Problem ab, anstatt sich ihm zu stellen. The Witcher hätte besser sein können, und das lässt sich nicht leugnen. Da zu sitzen und zu sagen, dass wir da sind, wo wir sind, ist in Ordnung, und ich selbst kann in diesem defätistischen Lager gefunden werden, aber das ist nicht die Schuld der Bücher, noch liegt es an der Besetzung oder dem größten Teil der Crew. Auch die Autoren haben darunter gelitten, dass die aktuelle Serie in zwei Teile aufgeteilt wurde. Netflix muss hier das größte Gewicht haben, da diese Serie auch ohne die Änderungen aus dem Buch wahrscheinlich nicht mehr als in der Mitte sein könnte. Denken Sie daran, Henry Cavill ist aus einem bestimmten Grund gegangen, und die Tatsache, dass ein Mann, der einst so begierig darauf war, seine Traumrolle zu spielen, das Projekt verlassen hat, ist Sünde genug, um The Witcher unvergeben zu bleiben.