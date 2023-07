Kopf-an-Kopf: Microsofts Fusion mit Activision und Blizzard King

HQ

Jetzt, da Microsoft grünes Licht für die Fortsetzung der Übernahme von Activision Blizzard King in den USA erhalten hat, haben wir eine ganze Reihe von Meinungen von verschiedenen Mitgliedern der Spielewelt darüber gesehen, ob dies eine gute oder eine schlechte Sache für die Verbraucher sein wird. Da der Deal wahrscheinlich in naher Zukunft abgeschlossen werden wird, da die meisten Regionen (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) an Bord sind, haben wir beschlossen, die Köpfe zusammenzustoßen und darüber zu sprechen, ob die Fusion eine positive oder negative Veränderung für die Branche ist, wobei Alex die Übernahme verteidigt und Ben dagegen ist.

Alex - Für:

Es gibt gute Gründe, bei der Übernahme von Activision Blizzard vorsichtig zu sein. Mit diesem enormen Gaming-Deal begeben wir uns in unbekannte Gewässer, da Xbox die Kontrolle über einen der größten Publisher übernimmt, den Schöpfer eines der größten Franchises in Call of Duty. Und doch glaube ich, dass ein Großteil von Sonys Jammern darüber, wie dies Microsoft ein Gaming-Monopol verschaffen wird, übertrieben ist. Wenn der Deal zustande kommt (und mit jedem Tag sieht es mehr und mehr danach aus), bedeutet dies keineswegs das Ende der Welt für Sony und gibt Microsoft auch kein Monopol auf Spiele.

Es gibt Microsoft definitiv etwas Haut im Spiel, aber wenn wir uns ansehen, wie sich der Spielemarkt in den letzten zehn Jahren verändert hat, ist Xbox größtenteils auf der Strecke geblieben. Es gibt eingefleischte Xbox-Fans da draußen, aber Sony und Nintendo sind seit langem führend, wenn es um Konsolenverkäufe und die Rezeption ihrer exklusiven Titel geht. Microsofts Strategie, alles aufzukaufen, um hoffentlich ein großartiges Xbox-Exklusivspiel zu machen, war ein großer Erfolg und Misserfolg, aber mit einem Giganten wie Activision Blizzard an seiner Seite könnten wir eine Verschiebung in diesem Muster sehen. Selbst wenn Sie denken, dass ich hier nur Kopium schnaufe und dass Xbox nicht zu ihren glorreichen Tagen zurückkehren kann, dann bedeutet das sicherlich auch, dass die Übernahme von Activision Blizzard keine schlechte Sache war, da sie Xbox überhaupt kein Monopol einräumt, egal ob wir daraus großartige Spiele machen oder nicht.

Meiner Meinung nach ist der wahre Grund, warum Sony im Gerichtssaal so hart gegen Microsoft vorgegangen ist, dass es sich lieber nicht mit echter Konkurrenz auseinandersetzen möchte. Aus geschäftlicher Sicht ist das verständlich, aber wir als Verbraucher werden nur vom Wettbewerb profitieren. Wenn Sony und Microsoft wie in früheren Zeiten gegeneinander antreten, werden beide Giganten höchstwahrscheinlich ihr A-Game einbringen, um die Verbraucher auf jede Plattform zu locken. Und wenn wir schon beim Thema Spiele sind, können wir auch über die Chance sprechen, dass längst verstorbene Franchises im Besitz von Activison Blizzard dank dieser Übernahme sehr wohl ein Comeback feiern könnten. Wir werden nicht zu viel Zeit damit verbringen, uns auf Hoffnungen zu konzentrieren, anstatt uns auf echte Gründe zu konzentrieren, warum diese Übernahme keine schlechte Sache für Spiele ist, aber die Chance auf eine echte Rückkehr von Spyro oder Guitar Hero sollte mehr als genug sein, um Sie für die Aussicht auf den Abschluss des Deals zu begeistern.

Noch ein wichtiger Punkt, bevor ich zweifellos von Ben zerrissen werde. Ich denke, sollte dieser Deal zustande kommen, kann Xbox Activision Blizzard hoffentlich umstrukturieren, um diejenigen zu entfernen, die der Grund für den schieren Rückgang seines Rufs in den letzten Jahren waren. Das klingt wahrscheinlich so weit hergeholt wie eine Spyro-Rückkehr, aber mit der Übernahme durch Xbox besteht die Möglichkeit, dass diejenigen an der Spitze, die die unglaublich schlechte Arbeitsplatzkultur bei Activision Blizzard beaufsichtigt haben, verschoben werden könnten. Wir leben in einer Welt, in der diese Jungs - egal wo sie landen - fette Gehaltsschecks haben werden, aber hoffentlich kann es um Activision Blizzards willen eine kleine Umstrukturierung geben, wenn Xbox das Ruder übernimmt. Auch dies könnte sehr wohl nicht passieren, aber es wird definitiv nicht passieren, wenn Activision Blizzard so belassen wird, wie es ist. Insgesamt denke ich jedoch, dass die Konkurrenz, die durch den Deal auf dem Spielemarkt geschaffen wurde, ausreicht, um Gefallen daran zu finden. Call of Duty ist eine große Sache, aber es gibt viele andere Spiele, die sich ebenfalls millionenfach verkaufen können.

Ben - Dagegen:

Ich will ehrlich sein, ich habe diesen Deal nie wirklich unterstützt. Ich liebe Xbox, tatsächlich würde ich sagen, dass ich in erster Linie ein Xbox-Fan bin, wenn es darum geht, zwischen den verschiedenen Konsolenfamilien zu wählen, aber gleichzeitig verstehe ich, dass Xbox ein Produkt von Microsoft ist und Microsoft buchstäblich eines der größten Unternehmen der Welt ist. Das Unternehmen, das Bill Gates gegründet hat, ist so viel Geld wert, dass es schwer zu verstehen ist, und genau deshalb kann Microsoft einem Spieleverlag einfach 70 Milliarden Dollar zuwerfen. Um den wahren Wert dieses Geldbetrags zu verstehen, wenn wir uns die Forbes-Bewertung der 30 besten Fußballvereine der Welt ansehen, ist diese Summe geringer als das, wofür Microsoft bezahlt Activision Blizzard King. Es ist wirklich dummes Geld.

Aber der Wert des Deals ist nicht der einzige Grund, warum ich es albern finde, dass Microsoft diesen Publisher kauft. Die Wahrheit ist, dass Xbox und die Xbox Game Studios-Familie ein Schatten dessen waren, was sie sein sollten. Microsoft besitzt bereits mehr Entwickler als Sony und verfügt dennoch über eine Pipeline, die weitaus weniger effizient ist und im Allgemeinen weniger überzeugende Inhalte liefert. Es sollte kein absurdes Geld ausgeben müssen, um mehr Entwickler einzustellen, die mit dem mithalten können, was sein direktester Konkurrent tut, insbesondere wenn man bedenkt, dass dieser Konkurrent im Vergleich zu Microsoft Peanuts wert ist.

Wenn man auch den Schatz an geistigem Eigentum bedenkt, den Microsoft bereits besitzt und nicht richtig zu seinem Vorteil nutzen kann, muss man sich auch fragen, was das geistige Eigentum von Activision Blizzard King nützen wird. Sicher, Call of Duty ist Call of Duty, und Diablo, Overwatch und World of Warcraft sollten in der Lage sein, auf sich selbst aufzupassen, aber ansonsten bestehen diese Unternehmen aus kleinerem geistigem Eigentum, das von vornherein nicht richtig genutzt wird, also warum sollte ich zuversichtlich sein, dass Microsoft sie besser behandeln wird?

Viele werden sagen, dass dieser Deal aus Sicht der Verbraucher eine Win-Win-Situation ist. Activision und Blizzard spielen irgendwann auf Game Pass, vielleicht sogar eine bessere Verwaltung des ziemlich schrecklich geführten Activision auf Führungsebene. All diese Dinge sind berechtigte Punkte, aber gleichzeitig kann ich nicht anders, als mit den Versprechungen, die Microsoft macht, ein wenig vorsichtig zu sein. Activision- und Blizzard-Spiele werden weiterhin auf allen Plattformen veröffentlicht, die Hoffnung, dass Titel zu Game Pass kommen, usw. Vergessen wir nicht, dass Microsoft eines der größten Unternehmen der Welt ist, und Sie erreichen diese Größe nicht, ohne Ihre eigenen Interessen über die Bedürfnisse der Vielen zu stellen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was passiert, wenn Game Pass kein nachhaltiger Geschäftsansatz mehr ist oder wenn sich die Menschen vom Service abwenden? Was passiert nach 10 Jahren, wenn der Call of Duty-Deal mit Sony ausläuft? Wenn ich raten müsste, steuern wir auf eine Welt zu, in der diese massiven Franchises Xbox-exklusiv sind und möglicherweise nicht einmal auf Game Pass.

Es ist nicht nur das, was mich beunruhigt, sondern auch, dass dies ein direkter Kriegsakt von Microsoft ist. Da Xbox versucht, einen so großen Teil der Spielewelt unter seinem Banner zu konsolidieren, muss man davon ausgehen, dass Sony mit seinem zugegebenermaßen begrenzten Budget Ähnliches tun wird, was wiederum weitere Vergeltungsmaßnahmen von Microsoft und so weiter auslösen wird. Denken Sie darüber nach, wenn das riesige Activision Blizzard King für den richtigen Preis auf dem Auktionsblock steht, was hindert diese Giganten daran, um Ubisoft, Square Enix, Capcom, CD Projekt Red und sogar die größeren Fische wie Take-Two Interactive und Electronic Arts.

Die Spieleindustrie ist ein absolutes Vermögen wert und wird im Laufe der Jahre nur noch an Wert gewinnen, und für mich ist diese Mega-Fusion ein Zeichen für das, was kommen wird, und das erschreckt mich. Microsoft braucht keine Activision Blizzard King, um mit anderen Publishern und Konsolenherstellern zu konkurrieren, es braucht ein besseres Management und eine engere Pipeline, und für mich hat dieser Deal immer als gierig und unnötig empfunden, und ich kann mir vorstellen, dass dies letztendlich dazu führt, dass die Reichen auf Geheiß von Verbrauchern und Spielern reicher werden.