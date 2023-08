Kopf-an-Kopf: KI in der Unterhaltung

HQ

KI ist heutzutage ein sehr heißes Thema. Einige Bereiche und Branchen zeigen klare Vorteile durch die Integration von künstlicher Intelligenz in die Praxis, während sie in anderen zunehmend problematisch wird. Für die Welt der Unterhaltung ist KI eine gemischte Sache. Die Welt von Film und Fernsehen wird derzeit massiv von Streiks erschüttert, da KI die Arbeitsplätze und Verantwortlichkeiten von Menschen beansprucht, und zweifellos wird die Spiele- und Musikindustrie als nächstes die Auswirkungen von KI und ihren Möglichkeiten zu spüren bekommen. Vor diesem Hintergrund haben Alex und Ben von Gamereactor UK beschlossen, sich die Köpfe einzuschlagen und über den Platz von KI in der Unterhaltung zu diskutieren.

Für - Ben

Lassen Sie mich gleich eine Sache klarstellen. Ich bin nicht dafür, dass KI die Jobs von Autoren und Animatoren übernimmt oder sogar ihre enorme Macht nutzt, um das Abbild eines Schauspielers ohne deren Erlaubnis zu generieren und zu verwenden. Auf keinen Fall. Was ich befürworte, ist der Einsatz von KI, um die menschlichen Praktiken, mit denen wir alle so vertraut sind, zu stärken und zu verbessern.

Da die Unterhaltungsindustrie weiter wächst und expandiert, steigen die Produktionserwartungen. Ob Paramount, Disney, Sony, Warner Bros., unabhängig vom Produktionstitanen, sie wollen mehr Filme und Fernsehen in gleichbleibend hoher Qualität produzieren. Für Menschen mit Menschenleben ist es einfach nicht plausibel, diesen Anspruch aufrechtzuerhalten und jeden Teil des Produktionsprozesses durchzuarbeiten. Die beste Antwort ist, weniger Filme und Fernsehsendungen zu produzieren, aber wir alle wissen, dass sich die Verbrauchertrends in absehbarer Zeit nicht ändern werden, also muss die Nachfrage befriedigt werden. Hier kommt KI ins Spiel.

Egal, ob es darum geht, sich um die Lokalisierung von Drehbüchern zu kümmern, Eröffnungssequenzen zu erstellen, wie in Secret Invasion, bei der komplexen und anspruchsvollen Natur der Integration von CGI in Live-Action zu helfen oder sogar den talentierten und wunderbaren Animatoren auf der ganzen Welt dabei zu helfen, die Anforderungen ihrer Produktionsherren zu erfüllen, es hat einen Vorteil, wenn KI einige der zermürbenderen und anstrengenderen Prozesse bei der Arbeit ertragen kann.

Wenn Sie sich zum Beispiel ein YouTube-Video ansehen, ist es die KI, die die Untertitel oft generiert. Wenn du in einem Spiel mit einem besonders gesprächigen NPC sprichst, steuert die KI sein Verhalten. Haben Sie eine Audioaufnahme in schlechter Qualität? KI kann den Klang aktualisieren und verbessern. Es gibt Vorteile und Gründe für den Einsatz von KI, und nein, das bedeutet nicht, dass wir die Aufgaben des Drehbuchschreibens, der Musikkreation, der Schauspielerei usw. an ein virtuelles System abgeben müssen. Auch hier ist die Regulierung der Schlüssel.

Ich denke auch gerne darüber nach, wie aufregend die Welt sein wird, wenn KI besser in unser Leben integriert wird. Stellen Sie sich ein Videospiel vor, in dem Sie generierte und Echtzeit-Gespräche mit Charakteren führen können, die Sie auf der ganzen Welt treffen. Oder sogar ein Film, der detaillierter ist und dennoch im gleichen Zeitrahmen produziert wird, weil Animatoren und KI Hand in Hand arbeiten, um die CGI-Praktiken in Angriff zu nehmen.

Wir verlassen uns auf KI, um uns das Wetter mitzuteilen, Wecker zu stellen, Freunde und Familie zu benachrichtigen und anzurufen, Termine zu buchen, Notizen zu machen, das Lied zu finden, an das wir uns nicht erinnern können, und so weiter. Jedes Mal, wenn Sie Siri oder Google um Hilfe bitten, arbeiten Sie mit einer KI, warum also nicht vorsichtig die Türen zur KI in der Unterhaltung öffnen und sehen, wie sie uns helfen kann, diese wunderbare Branche zu erweitern und auszubauen.

Contra - Alex

So wie wir es derzeit haben, ist KI so, als würde man einem Kleinkind einen Raketenwerfer geben. Es gibt nicht viel Gutes, was ein kleiner Bastard mit einer raketengetriebenen Granate tun kann, aber sie können sicherlich viel Schaden anrichten. Vielleicht gibt es einige großartige Anwendungen für KI da draußen. Abgesehen von der Unterhaltung sehen wir bereits einige positive Aspekte dieser neuen Technologie, aber wenn wir uns Filme, Fernsehsendungen und Spiele ansehen, verlagert sich der Trend der KI besorgniserregend mehr in Richtung des Versuchs, einfache, seelenlose Lösungen für Probleme zu finden, die es nicht gab, anstatt tatsächlich etwas zu verbessern.

Schauspieler und Autoren streiken nicht nur in der Hoffnung auf eine bessere Bezahlung, sondern wollen auch eine gewisse Sicherheit, da die Bedrohung durch KI über ihren Köpfen schwebt. Mit Geschichten von Hintergrundakteuren, deren Gesichter und Körper gescannt werden, damit ihr Bild in Hunderten von Projekten ohne Bezahlung oder Zustimmung verwendet werden kann, ist dies eine beängstigende Realität, die nur noch zunehmen wird, wenn wir zulassen, dass die KI in ihrem derzeitigen Tempo weitermacht. Das ist wohlgemerkt nicht die Schuld der Technologie, sondern die Schuld derer, die sie kontrollieren. Das Kleinkind mit dem Raketenwerfer.

Das Kleinkind in dieser Metapher sind die fetten Katzen Hollywoods. Die Streaming-CEOs und diejenigen, die gerne ein bisschen mehr verdienen würden, während sie auf ihren Geldhaufen sitzen. Die Zukunft kann einige beängstigende Aussichten bieten, und vielleicht werden mit der Zeit Shows entstehen, die vollständig von KI produziert werden, aber das Kernproblem liegt hier nicht in dieser Möglichkeit, sondern in der Wahrscheinlichkeit, dass, sollte es dazu kommen, dies bedeuten wird, dass Hunderte von Menschen nicht fair bezahlt wurden. Menschen machen Shows, Filme und Spiele, egal ob sie eines Tages von KI-Prozessen unterstützt werden oder nicht. Da sich die Verantwortlichen weigern, dies anzuerkennen, werden die berechtigten Bedenken in Bezug auf KI realer, denn je mehr sie in die Unterhaltung involviert ist, desto geringer ist die Chance, dass der kleine Kerl in Hollywood einen guten Lebensunterhalt verdienen kann.

Selbst wenn wir die Macht in die richtigen Hände legen und die KI reguliert ist, bedeutet das nicht, dass die Dinge, die sie erstellt, unbedingt gut sein werden. Schauen Sie sich zum Beispiel das Durcheinander der Eröffnungssequenz von Secret Invasion an. Ich weiß, dass sich diese Technologie und ihr Potenzial mit der Zeit verbessern werden, wie wir bei ChatGPT, Midjourney und anderen KI-Perspektiven gesehen haben, aber egal wie clever diese Maschinen werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas machen, das den Gipfel des Kinos wirklich herausfordern kann. Geistlose Unterhaltung, sicher, aber um etwas zu bekommen, das wirklich den Kern einer Person anspricht, etwas mit einer eigenen Seele, kann man sich in keiner Weise auf KI verlassen.

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte werden Geschichten für uns verwendet, um wichtige Informationen weiterzugeben, sich mit Kämpfen zu befassen, die über unser tägliches Leben hinausgehen, und eine Lebensweise zu schaffen, die über unser Verfallsdatum hinausgeht. Filme, Fernsehsendungen und Spiele sind nur die neuesten Möglichkeiten, bedeutungsvolle Geschichten zu erzählen, an die man tage-, wochen- oder sogar monatelang denken muss. Ohne nur das Bisherige abzureißen, sehe ich keine Zukunft, in der eine KI so etwas erschaffen kann. Ja, sicher, aber einige KI-Prozesse im Hintergrund, aber wir alle wissen, dass es hier nicht aufhören wird. Wenn Sie jemandem ein faires Gehalt zahlen können, um etwas für Sie zu tun, oder eine KI dazu bringen können, dies kostenlos zu tun, werden Sie sich als gierige Führungskraft für die letztere Option entscheiden, auch wenn das Endergebnis viel schlechter ist.

KI in der Unterhaltung kann nicht existieren, ohne jemanden in der jetzigen Form arbeitslos zu machen. Während Tech-Bros Ihnen vielleicht sagen, dass dies die Zukunft ist, haben sie nichts damit zu tun, zu entscheiden, dass eine Person nicht in der Rolle arbeiten kann, von der sie geträumt hat, nur weil eine Maschine einen schlechteren Job machen kann. Wenn KI auf die Rollen von CEOs, mittleren Managern und allen anderen abzielt, die glauben, dass es sich um eine Revolution handelt, können Sie sicher sein, dass Menschen in diesen Positionen in absehbarer Zeit nicht für ihre Maschinenherren lügen würden. Entweder man schafft die Idee der KI in der Unterhaltung ab oder man versucht, sie in vertrauenswürdigere Hände zu geben, aber so kann es nicht weitergehen. Sein Potenzial ist nicht aufregend, es ist besorgniserregend, und ich hätte lieber viel weniger zu sehen, zu lesen und zu spielen, als mit KI-generiertem Unsinn vollgepumpt zu werden.