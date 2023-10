Kopf-an-Kopf-Rennen: Slasher vs. übernatürliche Schrecken

HQ

Jetzt, da die gruseligste Jahreszeit wieder einmal da ist, haben wir bei Gamereactor UK wieder einmal die Köpfe zusammengestoßen, und dieses Mal über das Horrorfilm-Genre. Auf der einen Seite ist Alex fest davon überzeugt, dass Slasher der König des Horrors sind, während Ben stattdessen behauptet, dass die Krone fest auf dem Kopf des Übernatürlichen sitzt. In diesem Head-to-Head werden wir also real gegen surreal antreten, Mörder gegen Kreaturen, Monster neben Menschen.

Ben - Übernatürliches trägt die Krone

Für mich gibt es kein Argument. Übernatürlicher Horror sitzt fest auf dem Gipfel des Horror-Genres. Wie uns die Geschichte seit langem gelehrt hat, gibt es nichts Beunruhigenderes als etwas, das wir nicht richtig erklären können, und genau das hat übernatürliche Horrorfilme so besonders gemacht und wird es auch weiterhin tun.

Von paranormalen Geschichten, in denen es um Besessenheit geht, und die Art und Weise, wie Geister, Dämonen und Geister die Lebenden quälen, bis hin zu Monstern wie Vampiren und Werwölfen, die Jagd auf die Menschheit machen. Horror ist am besten, wenn man sich unsicher und gefährdet fühlt. Nehmen wir The Exorcist, The Blair Witch Project, It und unzählige andere. Alle diese Filme nutzen das Übernatürliche, um den Zuschauer aus den Socken zu schrecken, und natürlich zeichnen sie sich durch ihren Terrorfaktor und ihre einzigartige Prämisse aus.

Und diese brillanten übernatürlichen Projekte ebneten den Weg zu modernen Filmen und Serien, die sich bis heute durch ihre beunruhigende Natur auszeichnen. The Nun, The Conjuring Universe, Paranormal Activity, sogar Dokumentarfilme, die darauf abzielen, "echte" Audioaufnahmen zu verwenden, um beängstigende Inhalte zu erstellen, wie z. B. das kommende The Enfield Poltergeist, gibt es eine so große Auswahl an paranormalen Horrorprojekten, von denen die meisten so furchterregend sind, dass viele versuchen, ihre Trailer ganz zu meiden.

Hinzu kommt, dass Nosferatu, Dracula, Interview with a Vampire, An American Werewolf in London, Frankenstein und so weiter verleihen dem Monsterraum reiche Tiefe und Möglichkeiten und ebneten ebenfalls den Weg zu den actionreicheren Horrorthrillern, die in den 2000er Jahren und darüber hinaus unglaublich beliebt wurden. Während nur wenige Filme wie Van Helsing und Abraham Lincoln Vampire Hunter als Gruselfilme betrachten würden, lässt sich nicht leugnen, dass sie das Thema übernatürlicher Monster als furchterregende und gefürchtete Kreaturen aufgreifen und nicht als die jugendlichen Frauenschwärme, als die Twilight versucht, sie darzustellen.

Der Punkt ist, dass das Slasher-Horror-Subgenre zwar seine Momente hat, aber es ist der übernatürliche Raum, der die größere und erschreckendere Wirkung hatte und den Test der Zeit auf überzeugendere Weise überlebt hat. Freddy Krueger, Michael Myers, Leatherface und die anderen Slasher-Ikonen mögen die 80er und 90er Jahre beherrscht haben, aber es sind Dämonen, Geister und Monster, die in der modernen Ära des Horrors wieder an der Spitze stehen und auf dem Thron sitzen.

Alex - Slasher sind König

Das Unheimliche, das Seltsame und das Seltsame kann Momente des Schreckens hervorrufen, ja. Geister, Ghule und andere Dinge, die in der Nacht herumlaufen, werden wahrscheinlich Nervenkitzel bekommen, wenn Sie ins Kino gehen, und im Laufe der Menschheitsgeschichte haben wir Kreaturen verwendet, um Kinder zu erschrecken, damit sie sich gut benehmen. Während paranormale Aktivitäten uns mit Sicherheit diese Angst vor dem Unbekannten geben, ist das Erschreckendste, was wir erleben und in unserem Horror sehen können, das, was von Menschen gemacht ist. Nichts ist so beängstigend wie die unmenschlichen Handlungen, die ein Mensch vollbringen kann.

Die Prämisse eines durchschnittlichen Slashers, die ihn von einem übernatürlichen Horror unterscheidet, ist, dass dir das wirklich passieren könnte. Du könntest gerade den Sommer deiner wildesten Highschool-Träume haben, als plötzlich ein großer, unaufhaltsamer Machete schwingender Kerl beschließt, dass du der nächste auf seiner Kopfhackerliste bist. Es vermischt unsere Angst vor dem Unbekannten mit dem Bekannten, da wir alle wissen, was Menschen sind, aber nur sehr wenige von uns können etwas so Unmenschliches wie Ghostface wirklich verstehen. Jemand, der so kalt und frei von allem ist, was wir in uns selbst erkennen, dass er so furchterregend ist wie jeder Geist, außer im Fall des Slashers, existiert der Bösewicht nicht nur in unserer Vorstellungskraft.

Die Faszination für Slasher erstreckt sich, glaube ich, auch auf unsere Besessenheit von True Crime. Wir lieben und hassen es beide, die schrecklichen Enden zu sehen, mit denen die Menschen wirklich konfrontiert waren, und so erhebt der Slasher, der diese zusätzliche Ebene des "Realismus" hinzufügt, es meiner Meinung nach über die bloße Vorstellung der "Was wäre wenn?"-Szenarien, die sich um das Übernatürliche drehen. Wir müssen uns nicht fragen, wie das Leben wäre, wenn ein messerschwingender Wahnsinniger durch die Stadt wandern würde, das ist nur ein Freitagabend, wo ich herkomme.

Wie bei Ihrem übernatürlichen Buffet, bei dem Sie in The Thing alles von Moor-Standard-Geistern bis hin zu einem exzellenten Stück Kreaturen-Horror bekommen können, denke ich, dass Slasher auch ziemlich gut darin sind, Dinge aufzupeppen. Es gibt die Klassiker wie das Scream-Franchise, aber auch seltsamere Filme wie Midsommar (ein umstrittener "Slasher", aber ich denke, er passt, wenn man bedenkt, dass er keine übernatürlichen Elemente enthält). Es gibt sogar großartige Parodien auf Slasher, die immer noch viel Spaß machen können, auch wenn sie nicht furchteinflößend sind. Das Genre ist schließlich für seine Tropen bekannt. Schreiende Mädchen, Nahaufnahmen von Messern, kurz bevor sie jemandem in die Brust stoßen, das funktioniert. Das alles macht Slasher zu einem großartigen Nervenkitzel, auch wenn sie nicht immer so furchterregend sind, wie sie sein könnten.

Slasher, denke ich, vereinen das, was Hollywood-Horror großartig macht. Es gibt viele Chancen für gute Schrecken mit dem echten Schrecken, der durch den Realismus hervorgerufen wird, aber sie zielen nicht immer darauf ab, Sie zu erschüttern. Als Unterhaltungsstücke fallen sie selten flach auf die Nase und sind ein zeitloser Pfeil im Köcher des Horrors.