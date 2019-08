Koop-Spaß Unrailed fährt im September von Gleis 9 ab

Das Schweizer Games-Studio Indoor Astronaut hat uns diesen Monat den Early-Access-Starttermin ihrer kooperativen Schienenbau-Simulation Unrailed verraten. Am 9. September dürft ihr mit euren Freunden in das bisweilen stressige Koop-Spiel einsteigen, ob das Game etwas für euch ist, erfahrt ihr in unserer Vorschau. Freunde von verrückten Mehrspieler-Titeln, wie zum Beispiel Overcooked, können sich den Titel ruhig ansehen, im neuen Trailer fasst der Entwickler für euch noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen. Bis zum Early-Access-Start könnt ihr Unrailed übrigens in der Beta testen. Bei Interesse solltet ihr einfach mal auf dem Discord-Server der Entwickler vorbeischauen und nett fragen.

