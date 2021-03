Koop-Shooter Aliens: Fireteam hüpft im Sommer in euer Gesicht

Es ist mehr als drei Jahre her, seit die Leute bei FoxNext bekanntgaben, dass sie sich mit Cold Iron Studio zusammenschließen, um ein neues AAA-Spiel im Alien-Universum zu entwickeln. Damals wurde lediglich bestätigt, dass das Spiel Bereiche des Franchise erkunden würde, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Mit dieser Prognose scheinen die Publisher nicht ganz Unrecht gehabt zu haben.

Aliens: Fireteam heißt der kooperative Survival-Shooter für drei Spieler, der gestern angekündigt wurde. Wir schlüpfen 23 Jahre nach der ursprünglichen Alien-Trilogie in die Haut eines Marines, der mit seinem Squad einem mörderischen Ansturm von Xenomorph-Horden überleben muss. Diejenigen von uns, die die Filme gesehen haben, wissen, dass Begegnungen mit diesen Kreaturen selten gut verlaufen (es sei denn ihr heißt Ripley). Uns werden deshalb eine große Auswahl an Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die sich auf fünf Klassen aufteilen. Dem gegenüber stehen elf verschiedene Xenomorph-Arten und einige andere Bösewichte (wohl hauptsächlich Androiden).

FoxNext besteht übrigens aus Entwicklern, die zuvor an Spielen wie Borderlands, City of Heroes und Star Trek Online gearbeitet haben. Aliens: Fireteam wird deshalb verschiedene RPG-Elemente bekommen, darunter ein Fortschrittssystem, mit dem wir neue Ausrüstung, Modifikatoren und passive Vorteile freischalten können. Dazu gesellen sich fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade, anpassbare Parameter für herausfordernde Missionen, vier verschiedene Kampagnen mit jeweils drei Missionen und einige weitere Überraschungen, so der Entwickler. Im Sommer wird das Game auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series starten.

Quelle: IGN.