Koop-Multiplayer im eigenen Gameplay von Man of Medan miterleben

You watching Werbung

Horrorspiele mit wenig Interaktion und großer Entscheidungsfreiheit eignen sich hervorragend für gemeinsame Spieleabende mit Freunden, Until Dawn hat das damals ganz hervorragend vorgemacht. Das neue Spiel von Supermassive Games', The Dark Pictures Anthology, wird dieses Gemeinschaftskonzept erweitern, denn das erste Kapitel Man of Medan ist zum Start kooperativ spielbar. Während eines Vorschau-Events in Hamburg konnten wir den Modus "Shared Story" selbst ausprobieren und ihr könnt euch heute anschauen, wie sich das spielt.

Shared Story ist nur zwischen zwei Konsolen möglich, da beide Spieler gleichzeitig spielen oder eigene Abenteuer erleben. Ingo erklärt euch in seiner Vorschau, wie das ungefähr funktioniert, wenn beide Spiele zusammenarbeiten würden. In Sams Videoclip klappt das deutlich besser, wahrscheinlich hat die Kommunikation der internationalen Kollegen einfach besser hingehauen. Im ersten Video seht die Gruppe beim Erzählen von Gruselgeschichten, während es im zweiten Clip deutlich actionreicher zugeht.

Neben dem gleichzeitigen Mehrspielererlebnis wird es noch einen "Movie Night"-Spielmodus geben, bei dem wir den Controller an einen fest zugewiesenen Partner im selben Raum weiterreichen, sobald dieser an der Reihe ist. Werdet ihr die beiden Modi mal ausprobieren?

You watching Werbung