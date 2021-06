Koop-Abenteuer It Takes Two bereits doppelter Millionseller

Entwickler Hazelight teilte Ende letzter Woche mit, dass sich ihr Koop-Action-Abenteuer It Takes Two inzwischen mehr als 2 Millionen Mal verkaufen konnte. Der Titel konnte einen Monat nach der Veröffentlichung eine Million Exemplare veräußern und diese Leistung zwei Monate später verdoppeln.

Das Vorgängerwerk von Hazelight, A Way Out, benötigte ein Jahr und vier Monate, um diese Verkaufszahlen zu erreichen, was eine beachtliche Steigerung ist. Da es sich in beiden Fällen um Spiele handelt, die zwingend zwei Personen zum Spielen benötigen (der Besitzer kann die Games jeweils kostenlos mit einem Online-Freund teilen), bedeutet das, dass die Gesamtanzahl der Spieler noch viel höher sein wird - beide Titel sind nämlich auch in verschiedenen Abos enthalten, die nicht in Verkaufszahlen eingehen.

It Takes Two erzählt die Geschichte von Cody und May, zwei Eltern, die kurz davor stehen, sich zu trennen. Ihre Tochter ist damit nicht einverstanden und wünscht sich von ganzem Herzen, dass die beiden Erwachsenen ihre Probleme überwinden und sich wieder versöhnen könnten. Daraufhin werden Cody und May auf magische Weise in zwei Puppen verwandelt, die verschiedene Hindernissen und Herausforderungen absolvieren müssen, um wieder menschlich werden zu können. Mehr Eindrücke bekommt ihr in unserem Test.