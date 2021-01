You're watching Werben

The Game Bakers' romantisches Abenteuer Haven wird Ende nächster Woche auf Nintendo Switch, Playstation 4 und PC (via Epic Games Store) erscheinen. Die Entwickler datieren die noch fehlenden Versionen auf den 4. Februar und erinnern gleichzeitig daran, dass ihr den Titel auf der PS4 nicht erneut kaufen müsst, wenn ihr das PS5-Spiel bereits besitzt (Abwärtskompatibilität funktioniert also auch in diese Richtung). Mehr Informationen zum Spiel bekommt ihr in unserer Kritik.