Koop, wettbewerbsorientiert und mehr: Alle neuen Funktionen kommen für die Nintendo Switch 2 mit Super Mario Bros. Wonder + Meet im Bellabel Park

Auf der Nintendo Direct im vergangenen September wurde bekannt gegeben, dass Mario Wonder für die Nintendo Switch 2 aktualisiert wird und einen neuen DLC-Themenpark sowie weitere nicht näher bezeichnete Verbesserungen hinzufügen wird. Heute hat Nintendo die Informationen zu dieser Veröffentlichung erweitert, die für den 26. März geplant ist und den Titel "Take a Deep Afor Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park trägt. Sie können die Erweiterung auch allein für 19,99 € herunterladen.

Das wichtigste neue Feature, abgesehen vom zusätzlichen Inhalt, sind neue Möglichkeiten, mit Freunden zu spielen, sowohl im Koop- als auch im kompetitiven Modus. Bellabel Park ist ein neues Gebiet im Blumenreich mit verschiedenen Attraktionen. Die Pressemitteilung gibt Beispiele für Herausforderungen, bei denen man mehr Münzen sammeln oder in einer Blase überleben muss, während der Local Multiplayer Plaza bis zu "17 Arten von Attraktionen" bietet und mit GameShare kompatibel ist, sodass mehr nahegelegene Konsolen mitmachen können. Andererseits ist das Game Room Plaza für bis zu 12 Spieler online verfügbar und bietet weitere 6 Attraktionen.

Weitere Fakten aus der Pressemitteilung:



Toad Brigade Base : Bellabel Park bietet Herausforderungen, die von Super Mario Bros. Wonder Levels inspiriert sind, um deine Fähigkeiten zu testen. Im Verlauf der Kampagne werden neue Trainingsherausforderungen im gesamten Blumenkönigreich freigeschaltet. Du kannst sie solo oder mit bis zu drei Spielern abschließen, um in der Toad Brigade aufzusteigen und ein Ass zu werden.

Assist-Modus : Dieser Modus ist für Neulinge bei Super Mario Bros. Wonder konzipiert und bietet zusätzliche Unterstützung während des Spiels. Es ermöglicht dir, dich von Stürzen zu erholen, ohne ein Leben zu verlieren, und Schaden zu vermeiden, unabhängig vom gewählten Charakter, was das Erlebnis zugänglicher macht.

Neue bekannte Gesichter : Diese Edition führt Rosalina ein, die zum ersten Mal das Blumenkönigreich besucht, und Luma als Unterstützungscharakter in Koop-Spielen. Luma nimmt keinen Schaden, hilft beim Besiegen von Gegnern, sammelt Münzen und kann mit der Mausfunktion der Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 gesteuert werden.

Und bösartige Schurken: Neben diesen Ergänzungen kehren Probleme mit Bowsers Koopalings zurück, die den geheimen Schatz aus dem Bellabel Park stehlen und sich im Blumenkönigreich verteilen. Wenn du auf einen von ihnen triffst, musst du auf sein Level zugreifen und ihn auf seinem eigenen Terrain besiegen.



Neue Bilder von SMBW für Switch 2 in 4K

Andererseits, obwohl die PR die grafischen oder Performance-Verbesserungen nicht detailliert nennt, haben wir 10 neue Bilder von Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park, die bereits in 2160p erhältlich sind und die native Auflösung des verbesserten Spiels bestätigen. Wird es auch HDR haben?

Die Talking Flower-Figur ist jetzt vorbestellbar

In diesem Zusammenhang hat Nintendo angekündigt, dass die physische Version der Sprechenden Blume aus dem Spiel jetzt vorbestellt werden kann. Dieses dekorative oder sammlerliche Objekt spricht genauso viel oder sogar mehr als sein digitales Gegenstück. Es wird ab dem 12. März im My Nintendo Store "und anderen Läden" verkauft. Neben der Möglichkeit, einen Knopf zu drücken, um einen Satz zu hören, enthält es weitere Funktionen von Unterhaltungselektronik:

"Du kannst es so einstellen, dass es dich begrüßt, wenn du aufwachst, oder dich mit einem Lächeln in den Schlaf schicken. Er achtet auch auf Tageszeit und Temperatur und spart bei den Details nicht, wenn er anfängt zu sprechen."