Konzerte sind unterbewertet, sagt Ticketmaster-Chef

HQ

Wenn ich einen Dollar für jeden CEO hätte, der bewiesen hat, dass er den wirtschaftlichen Anforderungen der meisten Menschen heute nicht gewachsen ist, hätte ich wahrscheinlich genug Geld, um selbst den Kontakt verloren zu haben. Der CEO von Live Nation, Michael Rapino, hat kürzlich gesagt, dass wir bei den Konzertpreisen vor Freude hüpfen sollten, da sie bei weitem nicht so schlecht sind wie die Ticketpreise für Sportveranstaltungen und seit langem unterbewertet sind.

"Musik wurde unterschätzt", sagte er gegenüber Vice. "Im Sport scherze ich, dass es wie ein Ehrenabzeichen ist, 70 Riesen für einen Platz am Spielfeldrand der Knicks auszugeben. Sie verprügeln mich, wenn wir 800 Dollar für Beyoncé verlangen."

Rapino kommentierte auch, dass Konzerte großer Künstler in letzter Zeit extravaganter werden. "Die Kosten sind gestiegen", gab er zu, bevor er die Preise als "Investition in das Erlebnis" bezeichnete. Auch hier erwähnte Rapino Beyoncé und ihre jüngste Cowboy Carter-Tour. "Das ist ein Super Bowl, den sie jeden Abend veranstaltet. Vor 10 Jahren waren es vielleicht 10 Trucks."

Dennoch sind die Preise rasant gestiegen, und jetzt müssen sich die Konzertbesucher auch noch mit Bots und Scalpern auseinandersetzen, die versuchen, die Preise noch weiter in die Höhe zu treiben, was Ticketmaster immer wieder nicht bekämpft. Es gibt günstigere Preise, aber große Künstler auf ihrem Höhepunkt für 50 £ oder weniger zu sehen, ist fast unerhört (es sei denn, Sie sind anscheinend Charli XCX, danke für die günstige Ticket-Bestie).

Werbung:

Rapino ist aber immer noch der Meinung, dass wir mit unserem Los zufrieden sein sollten. "Wenn man liest, dass die Ticketpreise gestiegen sind, liegt der durchschnittliche Konzertpreis immer noch bei 72 Dollar. Versuchen Sie, dafür zu einem Spiel der Lakers zu gehen, und es gibt 80 davon. Das Konzert ist unterteuert, und das schon seit langer Zeit."