Konzerte des Nier-Orchesters in London und Chicago geplant

Square Enix hat im vergangenen Jahr den phänomenalen Soundtrack ihrer Nier-Serie von einem Orchester in Tokyo aufführen lassen, was bei Fans als voller Erfolg verbucht wurde. Dieses Sinfonieorchester plant nun eine Tour durch Europa und Nordamerika, um noch mehr Spielern die Chance zu geben, die Welt von Nier von der musikalischen Seite aus zu erleben.

Das komplette Orchester wird mit einem Chor und der Solistin Emi Evans unter der Leitung des Dirigenten Arnie Roth in London und Chicago spielen. Eine Videobotschaft vom Nier-Automata-Entwickler Yoko Taro und der Komponist des Spiels sollen die Musik begleiten - das dürfte für Fans ein wahres Vergnügen werden. In Chicago tritt das Orchester am 24. Januar im Rosemont Theatre auf, europäische Spieler werden am 2. Februar in die Royal Festival Hall in London eingeladen (nur leider waren die Karten nach zehn Minuten ausverkauft). Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung findet ihr auf der offiziellen Webseite.

