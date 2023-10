Konzeptzeichnungen von Ben Afflecks geschnittenem Batman-Cameo in Aquaman wurden enthüllt

Viele Hardcore-Fans wissen vielleicht bereits, dass Ben Afflecks Batman ursprünglich in Aquaman auftauchen sollte, aber Filmmaterial von diesem Cameo war bis vor kurzem nicht aufgetaucht. Jetzt hat der konzeptionelle Fahrzeugdesigner des Films, Ed Natividad, Konzeptzeichnungen aus diesem Cameo-Auftritt geteilt und dabei geholfen, einen ungesehenen Teil des Films zu lüften.

Laut ScreenRant sollte Batman an der Seite der DCEU Justice League in einem Kampf gegen den Ocean Master auftreten. In einer früheren Version des Skripts hätte ein Kampf zwischen Ocean Master und den drei Königreichen stattgefunden, was im Bild unten zu sehen ist.

Afflecks Batman sollte auch einen Cameo-Auftritt im kommenden Aquaman and the Lost Kingdom haben, aber das sollte nicht sein und wurde letztendlich aus dem Endergebnis geschnitten.