Kontroverses Kriegsspiel "Six Days in Fallujah" wiederbelebt

Im April 2009 enthüllten Publisher Konami und Entwickler Atomic Games "Six Days in Fallujah". Das Vorhaben, ein Spiel über reale Ereignisse des Irak-Kriegs zu entwickeln, sorgte für eine Welle an Kritik. Zwischen Ankündigung und Einstellung des Projekts lag nicht mal ein ganzer Monat. Wir dürfen gespannt sein, wie es dieses Mal läuft.

Sehr überraschend haben Publisher Victura und Entwicklerstudio Highwire Games nämlich vermeldet, seit knapp drei Jahren an einer Neuauflage von Six Days in Fallujah zu arbeiten. Gegründet wurde Highwire Games von früheren Mitarbeitern von Bungie und 343 Industries. Laut offizieller Angabe soll das kontroverse Projekt noch dieses Jahr "für PC und Konsole erscheinen".

Unverändert lautet das Vorhaben, die zweite Schlacht um Fallujah "so authentisch wie möglich abzubilden." Ob es sich um leere Marketing-Phrasen handelt oder nicht, wird sich zeigen müssen. Erste Details zeigt Euch der folgende Trailer. Weitere Informationen über das tatsächliche Gameplay sollen in den nächsten Wochen folgen.