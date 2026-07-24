Kontroverse um den Tennisplan bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles: Unmittelbar nach Wimbledon

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In zwei Jahren beginnen die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles: ein komprimierter Kalender von nur zwei Wochen, vom 14. bis 30. Juli 2028, wobei der Tenniswettbewerb fast die gesamte Spieldauer andauert. Der Spielplan für Tennis bei den nächsten Olympischen Sommerspielen wurde bekannt gegeben, und Experten sowie Fans können nicht glauben, dass der Wettbewerb kaum drei Tage nach Wimbledon 2028 beginnen wird.

Das Herreneinzel in LA 2028 findet vom 20. bis 28. Juli statt; Die Dameneinzel beginnen am selben Tag und enden einen Tag früher. Das Herren- und Frauendoppel findet zwischen dem 21. und 27. Juli (Männer) und dem 28. Juli (Frauen) statt, während das Mixed-Doppel vom 19. bis 20. Juli stattfindet. Sie findet in der Carson Zone statt, einem der ausgewiesenen Sportbereiche, die auch Bahnradsport, Feldhockey, Rugby Seven und Bogenschießen anbieten werden.

Das bedeutet, dass das Tennis bei den Olympischen Spielen nur 3 Tage (4 davon für das Einzelturnier) nach dem Ende von Wimbledon 2028 (3.–16. Juli) beginnt. Tennisjournalist José Morgado nannte es "verrückt", und viele glauben, dass dies wahrscheinlich zu einer Reihe von Rückzügen oder sogar zu "erzwungenen" frühen Ausscheidungen von Wimbledon führen wird (ein Turnier, das für alle nicht verletzten gesetzten gesetzten Athleten verpflichtend ist), um Energie für das attraktivere olympische Event zu sparen.