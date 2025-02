Kontroverse im Davis Cup nach versehentlichem Zusammenprall zweier Spieler: Einer von ihnen weigerte sich, weiterzuspielen

HQ

Der Davis Cup feierte am vergangenen Wochenende die erste Runde für die Qualifikation. Im Spiel zwischen Belgien (Zizou Bergs) und Chile (Cristián Garín) geschah etwas wirklich Ungewöhnliches. Kurz vor dem Spiel, das das Finale hätte werden können (6:3, 4:6 und 6:5, zugunsten von Berg), kollidierten beide Spielerinnen beim Seitenwechsel.

Bergs, der nach dem Gewinn des vorherigen Punktes durch den Platz rannte, war vielleicht etwas überdreht und prallte versehentlich mit Garín zusammen: Bergs Schulter traf Garíns Gesicht, und der Chilene fiel zu Boden.

Sofort ging Bergs hin, um nach ihm zu sehen und sich zu entschuldigen. Garín forderte jedoch vehement die Disqualifikation von Bergs, da er dies als Aggression empfand. Der Schiedsrichter war damit nicht einverstanden, und als Garín sich weigerte, weiterzuspielen, bekam er stattdessen einen Elfmeter gegeben, und Bergs erhielt den Sieg.

Danach entbrannte eine große Kontroverse zwischen denen, die Bergs' Verhalten für unprofessionell hielten, er hätte eine Strafe bekommen müssen, und denen, die der Meinung sind, dass der Chilene überreagiert hat, weil es ein Unfall war.

Tennis Belgium gab eine Erklärung ab, in der er den Vorfall als "bedauerlich" und "unfreiwillig" bezeichnete und Bergs verteidigte: "Zizou entschuldigte sich sofort auf dem Platz und überprüfte Garins Zustand. Er ist ein echter Teamplayer mit einem tadellosen Ruf für Fairplay. Aufgrund seines Stils und seines Sportsgeistes ist Zizou ein sehr respektierter und geschätzter Spieler, sowohl auf als auch neben dem Platz."

Damit gewann die belgische Mannschaft Chile mit 3:1 und zog in die zweite Runde ein (an 14 gesetzt), während Chile (an 16 gesetzt) in der David Cup Weltgruppe I spielen wird. Im vergangenen Jahr gewann Italien sowohl den Davis Cup als auch den Billie Jean King Cup, die als "Weltcup" des Tennis gelten. Das Final 8 des Davis Cup findet in diesem Jahr und bis 2027 in Italien statt.