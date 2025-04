Kontrolle, Alan Wake? Nein, Sam Lake möchte an einer anderen IP arbeiten, bevor er in den Ruhestand geht, und es ist nicht die, die man erwarten würde Der stets charismatische Kreativdirektor von Remedy Entertaiment will auch einen Roman schreiben.

HQ Es ist unmöglich, Remedy Entertaiment von der Figur von Sami Järvi, im Volksmund bekannt als Sam Lake, zu trennen. Der Entwickler und Creative Director ist seit Jahrzehnten das sichtbare Gesicht des Entwicklers. Aber genau deshalb beginnt Lake bereits zu spüren, dass seine Karriere zu Ende geht, obwohl er noch einen langen Weg vor sich hat und viele Projekte vor sich hat. Im Gespräch mit The Game Business über den Weg, den er zurückgelegt hat, und die möglichen Erfolge, die vor ihm liegen, sprach der Autor von Alan Wake und seinem Nachfolger über die Erfolgsgeschichte von Alan Wake 2, die multimediale Zukunft des Franchise mit Annapurna Pictures und seine Ambitionen als Romanautor. Und natürlich auch Videospiele. Sie werden jedoch überrascht sein, was Lakes Traumprojekt ist. Nein, es ist (im Moment) keine neue Folge von Control, Alan Wake oder einem der bekannten Remedy-Verse. Es sollte eine Adaption von Die Mumins werden, einer Zeichentrickserie für Kinder aus seiner Heimat Finnland. Wenn Sie keine Kinder haben, wissen Sie es wahrscheinlich nicht, aber die Mumins sind ein fröhlicher Haufen weiß bemalter Figuren in einer bunten Welt, die den jüngsten Mitgliedern des Haushalts soziale und familiäre Werte vermitteln. Daher die seltsame und ungewöhnliche Natur von jemandem, der sich mit den Schrecken des Geistes als Hauptthema in seinen bekanntesten Werken befasst hat. Möchtest du eine Videospiel-Adaption von Die Mumins sehen, die von Remedy entwickelt wurde?