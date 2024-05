Konsumententräume werden wahr im offiziellen Enthüllungstrailer von Funko Fusion

HQ

Fandoms und Franchises treffen aufeinander in Funko Fusion, einem kommenden Abenteuerspiel, in dem deine Funko Pops mehr tun können, als nur makellos in ihren Kisten auf deinem Schreibtisch oder in deinem Sammlungsregal zu sitzen.

Jurassic Park, Zurück in die Zukunft, Hot Fuzz, The Walking Dead und viele mehr vereinen sich zu diesem Videospiel. Zu guter Letzt könnte etwas Fortnite mit der schieren Menge an IPs, die in Funko Fusion kommen könnten, Konkurrenz machen.

Schaut euch den Enthüllungstrailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.