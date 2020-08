Konsolenversionen von The Suicide of Rachel Foster datiert

The Suicide of Rachel Foster hat bereits im Februar den vermeintlichen Selbstmord des titelgebenden Mädchens Rachel aufgeklärt, doch bislang sind nur PC-Spieler in dieses atmosphärischen Abenteuers gelangt. Wie Publisher Daedalic heute meldet, wird der Walking-Simulator von One-O-One Games schon nächste Woche auf PS4 und Xbox One ermitteln. Am 26. August dürft ihr in die Vergangenheit der Protagonistin Nicole reisen, um die Machenschaften ihres untreuen Vaters aufzudecken. Unsere Kollegin Fabrizia war mit dem Titel durchaus zufrieden, obwohl es damals einige Kritikpunkte gab. Auf den Konsolen kostet The Suicide of Rachel Foster knapp 20 Euro.

