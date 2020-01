Konsolenversionen von Sky: Children of the Light bestätigt

Vor einem halben Jahr starteten die Journey-Entwickler That Game Company ihr neues Spiel Sky: Children of the Light auf iOS-Geräten. Obwohl Smartphones die Haupteinnahmequelle im Games-Sektor sind, wünschen sich einige Spieler sicher, dass ein solches Projekt auch auf der Konsole startet. Genau das wurde kürzlich vom Studio bestätigt:

"Unser Spiel läuft auf iPad, dem PC und in Zukunft auch auf der Konsole", erklärte Jenova Chen, Creative Director und Mitbegründer von That Game Company, im Dezember in einem Gespräch mit MCVUK. "Android [sollte] innerhalb eines Monats starten, in Zukunft wird es alle Plattformen erreichen. Und egal, ob ihr eine Playstation oder eine Switch habt, wir wollen Crossplay unterstützen."

Der mobile Titel vereint rhythmische Erfahrungen mit Jump'n'Run-Mechaniken und verschiedenen Systemen zur sozialen Interaktion. Obwohl das Interview bereits Anfang Dezember geführt wurde, steht Sky: Children of the Light in Deutschland noch immer nicht auf Android bereit. Wann die geplanten Konsolenversionen geplant sind, ist derzeit ebenfalls nicht bekannt. Freut ihr euch darüber, dass ein weiteres Spiel der Entwickler auf die Konsole kommt?

