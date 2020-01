Konsolenversion von Mosaic ab 23. Januar verfügbar

Raw Fury und Krillbite haben ein Datum für die Konsolenversion ihres Adventures Mosaic kommuniziert. Der Titel ist bereits seit letztem Jahr auf PC und Apple-Geräte (Apple Arcade) verfügbar, ab dem 23. Januar dürfen Spieler auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One darin eintauchen. Mosaic wird vom Publisher als "surreales und atmosphärisches Abenteuerspiel über Unternehmenskultur, urbane Isolation und unsere verzerrte Beziehung zu moderner Technik" beschrieben, was eine sehr wohlwollende Beschreibung ist. Unsere Kritik zum Spiel hat sich letztes Jahr sehr von unseren sonstigen Texten unterschieden, weil Redakteur Odd, genau wie die Hauptfigur im Spiel, so seine Schwierigkeiten damit hatte, der Eintönigkeit täglicher Routinen etwas abzugewinnen... Unsere Gedanken zum Spiel wollen wir euch an dieser Stelle noch einmal empfehlen, aber ihr solltet euch vielleicht noch einmal überlegen, ob ihr dieses Abenteuer selbst spielen wollt.

